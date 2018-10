Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (08.10.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Daimlers Börsenstern sinkt - AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Börse reagiere erleichtert auf die Ergebnisse des Dieselgipfels. Anleger hätten offenbar keine Angst vor zu großen finanziellen Belastungen für die Autokonzerne, es hätte schlimmer kommen können. Und so sei die Daimler-Aktie im Gefolge der Berliner Entscheidungen erst einmal gestiegen. "Das war ein Erleichterungshüpfer, mehr aber nicht", so ein Händler in Frankfurt. Immer mehr Analysten seien für die Aktie nicht mehr so optimistisch.Sie habe in einem halben Jahr 20% ihres Wertes verloren. Zwölf Mrd. Euro an Marktkapitalisierung seien vernichtet und viele Anleger würden sich fragen - Sei die Aktie nun zum Wiedereinstieg reif oder handle es sich um das sprichwörtlich fallende Messer, in das man besser nicht hineingreife.Die Optimisten würden auf starke Bilanzzahlen verweisen, die Geschäfte seien nach wie vor gut gelaufen, die Dividendrendite liege bei fast 7%. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis sei mit weniger als 7 extrem niedrig. Die Netto-Liquidität des Industriegeschäfte liege bei stolzen 14,5 Mrd. Euro. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass Mercedes-Autos insbesondere in Asien auf weiterhin lebhafte Nachfrage gestoßen seien - und das seien die Schlüsselmärkte der Zukunft. In China habe mit einem Plus von 11% ein Absatzrekord erzielt werden können. Südkorea (+9%) und Indien (+34%) hätten ebenfalls neue Verkaufsbestwerte verbucht. Im ersten Halbjahr 2018 habe Mercedes mehr Fahrzeuge als je zuvor in einem Halbjahr verkauft. Seit Jahresbeginn seien 1.188.832 Fahrzeuge mit dem Stern an Kunden weltweit ausgeliefert worden.Kurzum: Es sei Zeit für ein Comeback. Die Pessimisten würden hingegen warnen: Der Absatz habe insgesamt seinen Zenit überschritten, so habe Daimler im September in den USA deutlich weniger Autos als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verkauft. Mercedes-Benz USA habe 26169 Fahrzeuge abgesetzt. Das sei ein Minus von 9,8 Prozent im Vergleich zum September 2017 gewesen. Hier seien anhaltende Verzögerungen bei der Verfügbarkeit vieler beliebter neuer Modelle für die Entwicklung verantwortlich gemacht worden.Vor allem aber in der Dieselkrise hätten noch böse Überraschungen gedroht, und Daimler sehe sich Betrugsvorwürfen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt. Außerdem sei man mit der Entwicklung von Elektroautos zu langsam. Und mit dem NeelyEigentümer Li Khufu habe Daimler seit Februar einen unangenehmen Großaktionär an Bord. Auch andere Schlüsselaktionäre würden ungemütlich, etwa das Kölner Fondshaus Flossbach von Storch, das mit rund 18 Mio. Aktien etwa 1,8 Prozent der Daimler-Anteile halte. Mit ihrem Investment seien die Rheinländer aber alles andere als zufrieden. Bert Flossbach, Gründer und Chef von Flossbach von Storch, fordere im Handelsblatt eine tiefgreifende Reform der Konzernstruktur. "Man sollte Pkw und Trucks in zwei separate Einheiten trennen", fordere Flossbach. Die bisherige Struktur sei antiquiert. "Dieser Ansatz dient vor allem dazu, Besitzstände zu wahren und Pöstchen zu verteilen", befürchte Flossbach. In seinen Augen gebe es im Vorstand und Aufsichtsrat von Daimler "eine Kultur des Besitzstandswahrens".Zetsche wolle nach Ablauf einer zweijährigen "Abkühlphase" den Vorsitz des Aufsichtsrates von Manfred Bischoff übernehmen. Dessen Amtszeit laufe 2021 aus. Zetsches Nachfolger Källenius sei für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen worden. Markus Schäfer, Bereichsvorstand Produktion und Einkauf bei Mercedes-Benz Cars, übernehme Källenius' Ressort der Konzernforschung.Ob Daimler, Continental oder BMW. Die Zahl der "Gewinnwarnungen" aus der Autobranche nehme zu. Ursachen seien der neue Abgasprüfzyklus, Rückrufe und Handelskonflikte. Die Lösungen in der Dieselkrise würden teuer zu werden drohen. Überrascht seien die Autobauer auch von der hohen Wettbewerbsintensität im Rahmen der Umstellung auf den neuen Abgasprüftzyklus WLTP auf mehreren europäischen Märkten.Um die Fahrzeugflotte in den 14 deutschen Diesel-Schwerpunktregionen schnell zu verjüngen, biete die Daimler AG den Besitzern von Euro 4 und erstmals auch Euro 5-Diesel-Fahrzeugen eine attraktive Umtauschprämie an: Wenn Kunden sich für einen neuen Mercedes-Benz Benziner, Diesel oder Hybrid der Abgasnorm Euro 6 d-TEMP oder Euro 6c entscheiden würden, würden sie, abhängig vom Fahrzeugtyp, eine Umtauschprämie in Höhe von bis zu 10.000 Euro erhalten. Außerdem verkünde der Konzern: "Daimler wird sich auch an einem Hardware-Nachrüstungsprogramm der Bundesregierung beteiligen."Das alles koste Geld. Ob die Gewinnmargen beim Übergang in die Elektromobilität gehalten werden könnten, und wie man sich neuen E-Konkurrenten erwehren könne, werde zur Schlüsselfrage in der Beurteilung der Aktienperspektive von Daimler. Derzeit sehe es nicht so rosig aus, zumal der amerikanische Präsident alles andere als ein Fan des deutschen Premium-Herstellers sei. Trumps Handelskriege - insbesondere mit China - würden schon jetzt die Geschäftsaussichten von Daimler belasten. Ein sicherer Stern für die Börse sieht jedenfalls anders aus, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Daimler-Aktienanalyse. (Ausgabe 40 vom 07.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link