Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 47 auf 50 Euro.Mit der Kooperation mit Geely, dem Unternehmen des Daimler-Großaktionärs Li Shufu, würden die Kosten in der Übergangszeit zur Elektromobilität geteilt bzw. die Gesamtkosten für die vermeintliche Auslauftechnologie deutlich reduziert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Durch die Zusammenarbeit rücke der Stuttgarter Autokonzern noch ein Stück weit näheran den chinesischen Geely-Konzern heran, mit dem bereits Zusammenarbeiten bei Smart und beim Ride-Hailing bestünden. Perspektivisch dürfte ein Ausbau der Beteiligung von Li Shufu an Daimler (gegenwärtig 9,7%) nicht unrealistisch sein. Die ebenfalls chinesische BAIC Group halte weitere 5% der Daimler-Aktien. Eine engere Zusammenarbeit mit den Volvo Cars dürfte unter Synergieaspekten gleichfalls sinnvoll sein.Der Daimler-Geely-Motorendeal dürfte den kapitalmäßig verflochtenen Partner Renault kaum erfreuen, würden die Franzosen doch aktuell mit Daimler nicht nur im Motorenbereich kooperieren. Die Zusammenarbeit zwischen Daimler und Renault/Nissan könnte zum Auslaufmodell würden und die französisch-japanische Allianz zusätzlich unter Druck setzen. Daimler scheine sich stärker in Richtung seines chinesischen Großaktionärs Geely/Li Shufu zu orientieren. Da China - obwohl schon größter Automarkt der Welt - auch weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial berge, dürfte dem Stuttgarter Konzern diese Verbindung im Reich der Mitte bei Ausbau der Marktposition helfen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Daimler-Aktie und hebt marktbedingt das Kursziel von 47 auf 50 Euro an. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Daimler AG: Keine vorhanden.