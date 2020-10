Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,20 EUR -1,53% (09.10.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,18 EUR -1,31% (09.10.2020, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern kommt. In den nächsten Jahren wolle Daimler zum weltweit führenden Elektroautobauer werden. Dazu sollten in nächster Zeit einige neue Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. 2021 beispielsweise die Luxuslimousine EQS - ein Auto auf Basis der S-Klasse.Daimler-Chef Ola Källenius strebe "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Man strebe bis 2025 bei Mercedes-Benz eine Umsatzrendite "im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich" an - sogar bei ungünstigen Bedingungen. Källenius mache der eigenen Mannschaft Druck: "Wir wollen die begehrenswertesten Fahrzeuge der Welt bauen." Für einen Konzern der, was das Thema Elektromobilität angehe sehr sehr lange gezögert habe, seien das überaus ambitionierte Ziele. Die Speerspitze für die Elektrifizierung der der Flotte werde der EQS sein - ein Auto auf Basis der S-Klasse.Es sei noch nicht lange her, da habe Daimler die "Factory56" vorgestellt. "Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. Nach meiner Einschätzung dürfte das Benchmark in der Fahrzeug-Produktion sein", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut.Der Aufwärtstrend der Daimler-Aktie sei nach wie vor intakt. Das nächste Etappenziel laute weiterhin 50 Euro. Werde diese Hürde genommen, liege das nächste Kursziel im Bereich von 54,40 Euro und 55 Euro. Anleger sollten dabei bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: