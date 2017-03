ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (30.03.2017/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) haben bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Berlin eine konstante Dividende in Höhe von 3,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ausschüttungssumme beträgt 3.477 Mio. EUR und ist bis dato die höchste der DAX 30-Unternehmen. Die Dividende wird am dritten Geschäftstag nach Beschlussfassung der Hauptversammlung, dem 03.04.2017, an alle Aktionäre ausgeschüttet, die am 29.03.2017 Aktien der Daimler AG gehalten haben.Die Hauptversammlung wählte Dr. Clemens Börsig, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Stiftung, erneut als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat. Dr. Börsig gehört dem Aufsichtsrat und dem Prüfungsausschuss der Daimler AG seit 2007 an und sitzt darüber hinaus seit 2014 dem Prüfungsausschuss vor. In seiner anschließenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Dr. Börsig erneut in den Prüfungsausschuss und dieser wiederum Clemens Börsig zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt.Darüber hinaus wurde Bader Mohammad Al Saad, Managing Director der Kuwait Investment Authority, ebenfalls als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Die Amtszeit der beiden neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder beginnt mit Beendigung der Hauptversammlung 2017 und endet mit der Aktionärsversammlung im Jahr 2022.Die Mitglieder des Vorstands wurden mit 99,22%, die Mitglieder des Aufsichtsrats mit 96,42% entlastet. Der Anpassung der Aufsichtsratsvergütung haben 94,70% zugestimmt.Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:72,36 EUR +1,02% (29.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:69,699 EUR -3,50% (30.03.2017, 09:00)