Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (16.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler rechne trotz der Flaute auf dem chinesischen Automarkt mit weiter steigenden Verkaufszahlen. "China ist weiter ein Wachstumsmotor für uns", habe Vorstand Hubertus Troska am Freitag in Stuttgart gesagt. Gute News könne die Daimler-Aktie derzeit gut gebrauchen. Zuletzt sei das Papier unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht.Die Nachfrage im Premiumsektor sei enorm, und man könne davon ausgehen, dass dieser Markt weiter wachse. Daher sehe er auch weitere Wachstumsmöglichkeiten für Mercedes - allerdings wohl nicht auf dem hohen Niveau der Vorjahre. "Die Kurve flacht jetzt für alle etwas ab", habe Troska gesagt, der im Daimler-Vorstand für das China-Geschäft zuständig sei.Während der chinesische Markt insgesamt schrumpfe, lägen Daimlers Absatzzahlen in dem Land mit bislang rund 641.000 Autos gut sechs Prozent über dem Vorjahr. Erstmals seien in diesem Jahr mehr als 500.000 Mercedes-Fahrzeuge in China vom Band gelaufen. Etwa drei Viertel seiner in China verkauften Autos produziere Daimler auch dort. Die Zahl der Importfahrzeuge falle in diesem Jahr etwas kleiner aus als 2018, wofür Troska aber vor allem Modellwechsel verantwortlich mache. "Wir werden wieder mehr Importanteil haben", habe er mit Blick auf das kommende Jahr gesagt.Zuletzt hätten viele Analysten für die Daimler-Aktie den Daumen gesenkt. Darunter auch Goldman Sachs. Anlässlich der "Automotive Conference" der US-Investmentbank habe Analyst George Galliers die Aktie auf "sell" belassen. Die Investoren seien offenbar immer noch sehr skeptisch hinsichtlich der Bemühungen der Autokonzerne um die Einhaltung der neuen CO2-Regularien in der EU, habe Galliers in einer Studie geschrieben. Das Kursziel des Analysten für die Daimler-Aktie laute 36 Euro.Für die Autobauer würden die nächsten Jahre kein Zuckerschlecken. Hohe Investitionen in die Elektromobilität, Wasserstoff, neue Mobilitätsdienste ecetera würden die Gewinne auffressen. Neue Wettbewerber würden den Markt betreten und Daimler, BMW sowie Volkswagen das Leben schwer machen.Die Daimler-Aktie sei zuletzt unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht, habe das verlorene Terrain aber sofort wieder wettmachen können. Aus technischer Sicht laute der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben 52,50 Euro. Sollte dieser genommen werden, ist der Weg frei bis 53,80 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Voraussetzung dafür sei ein freundlicher Gesamtmarkt. (Analyse vom 16.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.