Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,38 EUR -1,16% (09.10.2020, 15:47)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

48,48 EUR -0,70% (09.10.2020, 15:32)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse der DZ BANK:Diese Woche stellte Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) die neue Mercedes-Benz-Strategie vor, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Demnach strebe der Autobauer die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Zudem sollten die strategischen Weichen in Richtung profitables Wachstum im Luxus-Segment neu gestellt werden.Bis dato habe Daimler im Segment Elektrofahrzeuge verhältnismäßig wenig zu bieten, doch dies solle sich nun ändern. Auf der vor wenigen Tagen abgehaltenen virtuellen Investoren- und Analystenkonferenz hätten Vorstandschef Ola Källenius und seine Kollegen die Strategie "Electric First" präsentiert. Im Rahmen der neuen Strategie solle das gesamte Portfolio nach und nach elektrifiziert werden. Durch die Fokussierung auf E-Mobilität solle das Geschäft bis 2039 vollständig CO2-neutral werden.Die neue Elektroflotte werde an dem Buchstabenkürzel EQ zu erkennen sein. Insgesamt seien vergangenen Mittwoch vier neue vollelektronische Modelle angekündigt worden, die auf der eigens entwickelten Electric Vehicle Architecture (EVA) basieren würden. Das erste Modell, das bereits 2021 auf den Markt kommen solle, sei die Elektro-S-Klasse. Die Luxuslimousine trage den Namen EQS. Das Fahrzeug solle eine Reichweite von mehr als 700 km haben. Zum Vergleich: Mit fast 600 km sei aktuell das Modell S von Tesla das E-Auto mit der größten Reichweite. Nach der S-Klasse sollten noch die E-Klasse und zwei SUVs als Elektrofahrzeuge erhältlich sein. Zusätzlich würden AMG, Maybach und G elektrifiziert. Bis 2030 sollten E-Autos rund 50% vom Gesamtabsatz bei Mercedes ausmachen. Gleichzeitig würden die Investitionen in Verbrennungsmotoren zurückgehen und die Zahl der Varianten werde um 70% reduziert.Die Elektrooffensive komme allerdings nicht überall gut an. Einen Tag nach der Investorenkonferenz kritisierte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht den Vorstand und habe vor einer zu starken Fokussierung auf E-Mobilität gewarnt. Seiner Ansicht nach sei E-Mobilität zwar wichtig, aktuell herrsche bzgl. dieses Themas jedoch ein politisch und gesellschaftlich aufgeheizter Hype. Des Weiteren seien noch viele Fragen offen, z.B. ob ausreichend Batterien produziert werden könnten und woher die Rohstoffe dafür kämen.Ferner wolle Mercedes-Benz seine Profitabilität und den Cashflow verbessern. Hierfür sollten die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Personalkosten deutlich gesenkt werden. Laut externen Quellen könnten weltweit rund 10.000 bis 30.000 Stellen den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen. Selbst bei ungünstigen Bedingungen strebe die Mercedes-Benz AG auf diese Weise Umsatzrenditen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Bei einem starken Marktumfeld werde eine zweistellige Rendite angepeilt. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: