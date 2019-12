Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (17.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zu halten.Der disruptive Umbruch vom Auto mit Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität umfasse sehr viele Aspekte der Unternehmen. Ein wesentlicher hierbei sei der deutlich geringere Bedarf an Arbeitsplätzen. Hätten die deutschen Automobil-Konzerne Volkswagen (291.000), BMW (92.000) und Daimler (175.000) im Jahr 2018 zusammen rund 558.000 Mitarbeiter und in der Summe inklusive Zulieferer mehr als 830.000 Personen in der Bundesrepublik beschäftigt, so sei in der Zukunft mit einem sukzessiven Abschmelzen der Beschäftigtenzahlen insbesondere in der Produktion, aber auch in der Verwaltung zu rechnen. Einige zehntausend der Arbeitsplätze davon würden in den nächsten Jahren in Deutschland wegfallen. Allein in diesem Jahr sei bereits der Abbau von vielen tausend Stellen verkündet worden.Nicht zuletzt weil ein Elektromotor nur einen Bruchteil der Teile eines Verbrennungsmotors benötige, würden im Rahmen der Umstellung tausende Arbeitsplätze hinfällig. Fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung würden ein Übriges tun. Neue Werke würden zudem üblicherweise aufgrund der hohen Produktionskosten nicht mehr in Deutschland errichtet, das geplante Tesla-Werk in Brandenburg werde eher die Ausnahme bleiben. Da gerade die deutschen Automobilhersteller einen relativ langjährigen Kündigungsschutz für ihre Mitarbeiter vereinbart hätten (z.B. Daimler bis 2030 und Volkswagen bis 2029) und auch die Gewerkschaften hier recht stark seien, mache die Transformation vorhandener Arbeitsplätze zu neuen Aufgaben durchaus Sinn, um keinen allzu großen Personalüberhang mitzuschleppen.In der Folge gehe Schwope davon aus, dass in der nächsten Dekade bis zum Jahr 2030 bis zu 25% (bzw. bis zu 200.000) der klassischen Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie abgebaut würden. Andererseits sollten für Zukunftstechnologien aber auch bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Arbeitnehmer der drei großen deutschen Automobilhersteller in Deutschland müssten sich allerdings kaum Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Anders sehe dies allerdings bei den Automobilzulieferern aus, die selten vergleichbare Jobgarantien aussprechen würden wie die Autoproduzenten. Wer sich freilich sowohl wegen der Zulieferer als auch der Hersteller Sorgen machen müsse, das seien die Kinder und Enkel der Arbeitnehmer. Diese würden eher einen Job in der Automobilindustrie als Ingenieure oder Programmierer, seltener aber in der Produktion bekommen. Die gegenwärtigen Sparrunden bei Audi, Daimler, Volkswagen und Co. dürften lediglich der Auftakt zu wiederkehrenden Stellenstreichungsmaßnahmen in den 2020ern sein.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor weiterhin mit dem Rating "neutral" ein und bewertet die Daimler-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel für den Autotitel laute EUR 49,00. (Analyse vom 17.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Daimler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:50,87 EUR -0,12% (17.12.2019, 14:25)