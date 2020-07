Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Premium-Hersteller habe im zweiten Quartal bei einigen Kennziffern nach eigener Einschätzung besser abgeschnitten als Experten erwartet hätten. Grund für die positive Entwicklung sei eine über den Erwartungen liegenden Markterholung und eine "starke Performance im Juni". Die vollständigen Quartalszahlen sollten am 23. Juli veröffentlicht worden.Vor wenigen Tagen habe Daimler weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Der Autobauer wolle noch deutlich mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Zudem schließe der Konzern auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Personalvorstand Wilfried Porth habe zwar weiterhin keine konkrete Zahl an Arbeitsplätzen genannt, die wegfallen sollten. Die bisher in der Öffentlichkeit diskutierten 10.000 oder gar 15.000 seien aber nicht genug.Die Daimler-Aktie nähere sich derweil wieder einer wichtigen Hürde an - der bei gut 40 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Positiv: In den vergangenen Wochen habe die 50-Tage-Linie mehrmals erfolgreich getestet werden können. Gelinge es der Daimler-Aktie nun, weiter Fahrt aufzunehmen und die 200-Tage-Linie zu überwinden, würde dies ein charttechnisches Kaufsignal bedeuten. Wichtig wäre, dass im Anschluss direkt auch das Juni-Hoch 2020 bei 41,49 Euro geknackt werden könne, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: