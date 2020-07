Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

38,635 EUR -1,89% (20.07.2020, 09:52)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

38,475 EUR -2,19% (20.07.2020, 09:37)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler habe vor wenigen Tagen mit guten Zahlen Anleger und Analysten positiv überrascht. Neben den vorläufigen Ergebnissen für das zweite Quartal sei das Papier technisch in einer interessanten Ausgangslage.Daimler habe im zweiten Quartal trotz eines Milliardenverlusts nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie im befürchtet. Der Verlust vor Zinsen und Steuern habe bei 1,68 Milliarden Euro gelegen, wie Daimler mitgeteilt habe. Analysten hätten beim Betriebsergebnis zwischen April und Ende Juni mit einem noch höheren Minus gerechnet. Die vollständigen Quartalszahlen sollten am 23. Juli veröffentlicht werden.Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für Daimler nach den vorläufigen Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Zahlen hätten sämtliche die Erwartungen überboten, habe Analyst Tom Narayan in einer ersten Einschätzung geschrieben. Beeindruckt habe ihn der Mittelzufluss von 685 Millionen Euro, denn hier habe der Markt im Mittel mit einem Abfluss von 2,1 Milliarden Euro gerechnet.Zuvor habe J.P. Morgan das Kursziel für die Daimler-Aktie in Höhe von 45,00 Euro bekräftigt. Analyst Jose Asumendi habe in einer Studie von "sehr positiven Resultaten" gesprochen. Auch Jefferies habe den Daumen gehoben und ein Kursziel von 46,00 Euro festgelegt.Nach den Zahlen habe die Daimler-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das Papier im Zuge eines freundlichen Gesamtmarkts einen erneuten Versuch starten werde, die wichtige 200-Tage-Linie bei 40,20 Euro zu knacken. Damit würde die Daimler-Aktie ein neues technisches Kaufsignal liefern. Im Anschluss gilt es, das Hoch aus dem Monat Juni bei 41,49 Euro zu überwinden, so Jochen Kauper. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.