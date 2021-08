Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Daimler-Aktionäre sollten der geplanten Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober zustimmen. Dies sehe ein von Vorstand und Aufsichtsrat ausgegebener Fahrplan vor, habe der DAX-Konzern mitgeteilt. Geplant sei, dass das Unternehmen Daimler Truck, das momentan noch zur Holding Daimler AG gehöre, bis Ende dieses Jahres vom Konzern getrennt und separat an die Börse gebracht werde. Grund genug für die Analysten von Goldman Sachs, das Kursziel hoch zu setzen.Daimler wolle am Truck-Geschäft einen Minderheitsanteil von 35 Prozent behalten. 5 Prozent davon sollten in den Daimler-Pensionsfonds eingebracht werden. 65 Prozent der Daimler-Truck-Aktien würden an die Daimler-Aktionäre verteilt: Für je zwei Daimler-AG-Aktien würden sie ein Papier von Daimler Truck erhalten.Die schon länger bekannten Abspaltungspläne müssten vor ihrer Umsetzung noch von den Anlegern abgesegnet werden. Früheren Aussagen zufolge solle der Spin-Off im Dezember durchgezogen werden. Unter dem Strich solle es dann zwei unabhängig voneinander agierende Konzerne geben: Einerseits Daimler Truck für das Lastwagen- und Busgeschäft, andererseits Mercedes-Benz für das Auto- und Van-Geschäft. In diesem Zuge solle die Holding Daimler AG soll zum 1. Februar 2022 in Mercedes-Benz Group AG umfirmiert werden. Die bisherige Daimler Mobility AG, unter der die Stuttgarter ihre Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen versammelt hätten, solle in den beiden Unternehmen aufgehen.Grund genug für Goldman Sachs, die Daimler-Aktie in ihre "Conviction Buy List" besonders aussichtsreicher Werte aufzunehmen. Das Kursziel sei von 107 auf 110 Euro angehoben worden. Das Anlagevotum laute weiterhin "buy". Analyst George Galliers habe seine noch positivere Einschätzung mit dem Hinweis begründet, dass Mercedes-Benz weiterhin einen erfolgreichen Turnaround vollziehe. Zudem gebe es mit der Abspaltung der Lkw-Sparte einen klaren Kurstreiber im zweiten Halbjahr, habe der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.