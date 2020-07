Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern habe positiv überrascht. Daimler habe im zweiten Quartal trotz eines Milliardenverlusts nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie im befürchtet. Die Zahlen hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen.Der Verlust vor Zinsen und Steuern habe bei 1,68 Mrd. Euro gelegen, wie Daimler am Donnerstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das sei auch nur etwas mehr als im Vorjahreszeitraum mit 1,56 Mrd. Euro Minus. Damals habe der deutsche Premkum-Hersteller jedoch milliardenschwer die Rückstellungen für Dieselaltlasten und Takata-Airbags erhöhen müssen.Analysten hätten beim Betriebsergebnis zwischen April und Ende Juni mit einem noch höheren Minus gerechnet, Die Markterholung sei stärker ausgefallen als gedacht, habe es nun von den Stuttgartern geheißen. Im Juni habe es sogar eine "starke" Entwicklung gegeben.Im Zuge der guten Zahlen sollte die Daimler-Aktie einen erneuten Versuch starten, die wichtige 200-Tage-Linie bei 40,20 Euro zu knacken. Damit würde das Papier ein neues technisches Kaufsignal liefern. Positiv: Zuletzt habe die 50-Tage-Linie mehrmals als Unterstützung gedient. Wichtig wäre, dass die Daimler-Aktie im Anschluss direkt auch das Juni-Hoch 2020 bei 41,49 Euro hinter sich lasse, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: