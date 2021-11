Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe."Wir werden eine mittlere fünfstellige Zahl an Fahrzeugen weniger verkaufen als wir hätten können", habe Segment-Chef Martin Daum im Interview mit der "Automobilwoche" gesagt. "Bei einem angenommenen Durchschnittspreis von 100.000 Euro pro Fahrzeug sind dies mehrere Milliarden Euro Umsatz, die verloren gehen", habe Daum ergänzt. Der Manager rechne auch 2022 mit weiteren Lieferschwierigkeiten. Das Management sei derzeit bestrebt, die Puffer mit Chips von Zweit- oder Drittlieferanten wieder aufzufüllen.Zur Erinnerung: Die Brummi- und Bus-Sparte-Sparte werde zum 1. Dezember von Daimler ausgegliedert. Die Aktie solle am 10. Dezember ihr Debüt an der Deutschen Börse feiern. Trotz der vielleicht aktuell schwierigen Lage aufgrund der Chipknappheit sehe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer die Truck-Sparte - allen voran durch die Abspaltung - in einer guten Ausgangssituation."Daimler Trucks wird jetzt schneller und hat die Möglichkeit, sich jetzt am Kapitalmarkt zu engagieren, um die großen Zukunftsinvestitionen anzugehen. Trucks fahren von der zweiten Reihe in die Pole Position", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".In den letzten Wochen und Monaten hätten die Analysten in schöner Regelmäßigkeit ihre Kursziele für die Daimler-Aktie nach oben revidiert. Gehe es nach Berenberg-Analyst Arndt Ellinghorst, so sei das Potenzial für die Aktie noch immer nicht ausgeschöpft. Sein Kursziel laute 116 Euro. Eduardo Gonzales von der Grupo Santander sehe für das Papier Potenzial bis 104 Euro.Nach dem starken Rücksetzer von über 90,00 Euro bis auf 83,50 Euro ist das Papier sogar für Neueinsteiger wieder interessant, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link