Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Ringen der großen Koalition um ein milliardenschweres Konjunkturprogramm gehe in die Verlängerung. Angesichts großer Differenzen hätten die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Verhandlungen im Kanzleramt am Dienstag kurz vor Mitternacht unterbrochen. An diesem Mittwoch sollten die Gespräche fortgesetzt werden und dann auch zu einem Ergebnis kommen - die Automobil-Aktien würden in der Zwischenzeit weiter klettern.Nach der ersten Runde der Verhandlungen habe es am frühen Mittwochmorgen aus Teilnehmerkreisen geheißen, die Gespräche seien sehr konzentriert und intensiv verlaufen. Viele Punkte des geplanten Konjunkturpakets seien bereits angesprochen worden. Endgültige Entscheidungen sollten am Mittwoch fallen. Dann stünden schwierige Themen wie das Mobilitätspaket oder die Hilfen für die Kommunen weiter zur Diskussion.Die Runde unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle am Ende ein Gesamtpaket vorlegen. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Da die rund 60 Punkte, die anfangs auf dem Tisch gelegen hätten, in Summe nicht finanzierbar seien, müsse jeder der Koalitionäre zu Abstrichen bereit sein.Ähnlich wie bei Koalitionsverhandlungen solle auch dieses Mal über einige der strittigsten Punkte erst am Ende gesprochen werden. Dazu würden dem Vernehmen nach eine Prämie für den Autokauf und Hilfen für Kommunen zählen. Aus Sicht der SPD-Spitze dürfe es keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor geben, wie sie nicht nur von der Branche gefordert werde, sondern auch von Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg, in denen die wichtigen Hersteller BMW, VW und Daimler ihren Sitz hätten.Da in Niedersachsen auch die SPD regiere, könnte die Parteispitze durchaus noch einmal umdenken. Die Nachfrage nach Autos sei in der Corona-Krise schwer eingebrochen; kranke die deutsche Leitindustrie, dürfte auch die restliche Wirtschaft nur schwer wieder ins Laufen kommen. Im Paket enthaltene Förderungen für die Bahn, den Öffentlichen Personennahverkehr, schwere Nutzfahrzeuge, E-Ladesäulen, Schiffe und Flugzeuge könnten aber einen Kompromiss möglich machen.Unumstritten sei, dass Volkswagen zuletzt gute fundamentale News geliefert habe, um den Aufwärtstrend der Aktie zu untermauern. Zum einen werde Volkswagen seinen Anteil an dem Elektro-Joint-Venture in China JAC Volkswagen erhöhen. Zum anderen übernehme Volkswagen 26,5 Prozent am Batterie-Hersteller Gotion High-Tech. Der Deal sei richtungsweisend: Die Akkus würden beim Hochfahren der Elektromobilität als knappes Gut gelten. Die Autobauer würden daher versuchen, ihren Zugriff auf genügend Kapazitäten zu sichern.Dementsprechend wolle sich auch Daimler am Batterie-Hersteller Farasis Energy mit rund 438 Millionen Euro beteiligen. Die Daimler-Aktie habe den guten Newsflow aufgenommen und sich in den letzten Tagen im Zuge des freundlichen Gesamtmarkts bis auf 36,96 Euro erholt. Die Comeback-Spekulation laufe.Die Aktie treffe jedoch bei 37,50 Euro auf einen horizontalen Widerstand und sei derzeit etwas heiß gelaufen. Ohnehin befinde sich der Markt in einer überkauften Lage. Eine Konsolidierung der Automobil-Aktien sei mehr als überfällig. Kommt die Auto-Prämie, könnten Anleger die guten News für Gewinnmitnahmen nutzen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2020)Mit Material von dpa-AFX