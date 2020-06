Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Es könnte eine dieser langen Nächte im Kanzleramt werden. Nach den Pfingstfeiertagen würden sich die Spitzen von Union und SPD am Dienstagnachmittag zu Beratungen über ein möglicherweise 80 Milliarden Euro schweres Programm zur Milderung der konjunkturellen Folgen der Corona-Krise treffen. Auf dem Tisch lägen Vorschläge zur Unterstützung von Familien, Unternehmen und Kommunen. Von außen würden außerdem viele Forderungen an die Koalitionsspitzen herangetragen, wie das Geld am besten auszugeben sei.Einige besonders griffige und umstrittene Themen hätten sich in der Debatte bereits herauskristallisiert. Viel diskutiert worden sei über Kaufprämien, um die gebeutelte Auto-Industrie und von ihr abhängige Branchen wie Zulieferer zu stützen. Dafür gebe es in der Koalition auf beiden Seiten Befürworter und Gegner. Wegen der Klimakrise sei eine solche Maßnahme umstritten. Die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen würden eine "Innovationsprämie" vorschlagen. Gefördert werden sollten aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder moderne Autos, die weniger CO2 produzieren würden.Den deutschen Automobil-Herstellen Daimler, BMW und Volkswagen sowie deren Aktien würden mögliche Kaufprämien weiteren Rückenwind verleihen."Wegen der schon lang andauernden Krise der Branche, die ja zum Teil auch durch politische bzw. richterliche Entscheidungen wie Fahrverboten oder Zöllen hervorgerufen wurde, und wegen der sehr großen Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft halte ich staatliche Incentives in diesem Fall für richtig", habe Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Zuletzt hätten sich die positiven News bei Daimler gemehrt. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" wolle sich Daimler am Batteriezellen-Hersteller Farasis Energy beteiligen. Ein sinnvoller Schritt. Es gelte, die für den Ausbau der Elektromobilität notwenige Versorgung an Batterie-Zellen zu sichern.Anleger laufen den gestiegenen Kursen allerdings nicht hinterher, sondern warten nach dem starken Anstieg eine Konsolidierung ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".Am besten steuere VW unter seinem CEO Herbert Diess durch die Krise. Dass die Absatzzahlen im April schlecht ausgefallen seien - geschenkt. Positive Signale seien zuletzt verstärkt aus China gekommen. Im größten Autoabsatzmarkt der Welt normalisiere sich das Wirtschaftsleben. VW habe in China mit 305.600 Autos im April ein Prozent mehr ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Vor allem was die Zukunft betreffe, sei VW gut vorbereitet. Diess wolle mit seiner Mannschaft in den nächsten vier Jahren 60 Milliarden Euro in wichtige Themen wie Elektromobilität, Digitalisierung und Hybridantriebe stecken. Die Aktie bleibe eine Halteposition.Nicht nur der Volkswagen-Konzern treibe seine Elektroauto-Offensive in China voran. Auch der Premium-Autobauer BMW setze auf den größten Automarkt der Welt. Gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Brilliance China Automotive werde BMW in den kommenden drei Jahren rund 3,67 Milliarden Euro investieren.Vorstand Oliver Zipse habe bei BMW zuletzt für viele neue Impulse gesorgt. Die Produkte würden einen guten Eindruck machen. In punkto E-Mobility gehe BMW nicht den gleichen konsequenten Weg wie VW. Aufgrund der Größe habe BMW auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Jedoch zeichne sich BMW durch eine hohe Flexibilität aus.Derzeit seien die Märkte extrem überkauft. Aus technischer Sicht treffe die BMW-Aktie bei rund 55,50 Euro auf die 100-Tage-Linie. Werde diese überwunden, könne das Papier durchaus noch weiter steigen. Erst bei 57,50 Euro warte der nächste horizontale Widerstand. Eine Konsoliderung wäre aber dennoch überfällig. (Analyse vom 02.06.2020)