Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Corona-Krise setze Daimler mit seinen weltweit rund 300.000 Mitarbeitern unter Druck. Der Automobil-Hersteller wolle noch mehr sparen. Anleger sollten einen nachhaltigen Bruch des intakten Abwärtsmodus abwarten.Daimler-Vorstandschef Ola Källenius habe schon bei der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch betont, dass das im Herbst 2019 aufgelegte Sparprogramm verschärft werden müsse. Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 1,4 Milliarden Euro seien unter anderem vorgesehen. Jetzt solle die Höhe der Einsparungen weitaus größer ausfallen. "Wir haben drei unterschiedliche Themenkomplexe: Das eine ist die Corona-Pandemie, die jetzt zusätzlich für eine Wirtschaftskrise sorgt", habe Källenius erläutert. "Wir haben das Thema der Elektromobilität, und wir haben das Thema der wettbewerbsfähigen Kostenpositionierung."Im Gegensatz zu Elektroautopionier Tesla, dessen Aktie zuletzt zum Höhenflug angesetzt habe, komme das Papier von Daimler nach einer kurzen Erholung nach dem Corona-Lockdown derzeit nicht vom Fleck.