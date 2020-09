Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Frischer Konjunkturoptimismus stütze die Aktien aus der Automobilbranche. Erfreuliche Wirtschaftsdaten würden das Interesse der Anleger an zyklischen Branchen wie zum Beispiel der Automobilindustrie stärken. Hinzu komme ein optimistischer Kommentar von J.P. Morgan.In seiner neusten Studie erwarte J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi, dass sich die Absatzentwicklung im August in Europa und Nordamerika weiter verbessert habe. Parallel dürfte es sich herauskristallisieren, dass eine schnelle Erholung in China nach der Corona-Krise kein kurzer Einmaleffekt sei. Dazu hätten am Montag veröffentlichte Konjunkturdaten aus China gepasst, wo Stimmungsindices eine weitere Erholung der Wirtschaft signalisiert hätten.Der J.P. Morgan-Experte rechne nun damit, dass die globale Autoproduktion im dritten Quartal im Vorjahresvergleich nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinke - nach einem virusbedingten Einbruch um ungefähr 40 Prozent im zweiten Quartal. Außerdem könnte ihm zufolge einige Autobauer und Zulieferer aus der Krise dank beschleunigter Restrukturierungen sogar gestärkt hervorgehen.Gut für Daimler & Co. Wobei Daimler zuletzt ohnehin gleich mit mehreren guten Deals bei Anlegern und Analysten Pluspunkte gesammelt habe.Die Daimler-Aktie habe zuletzt deutlich Boden gut gemacht. Der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 sei bei 42,30 Euro überwunden worden. Diese Marke gelte es jetzt zu verteidigen. Im Anschluss sei das nächste Etappenziel - in einem freundlichen Gesamtmarkt - der horizontale Widerstand bei 45,50 Euro. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.