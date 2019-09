Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,77 EUR +0,80% (09.09.2019, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,92 EUR +1,22% (09.09.2019, 10:55)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (09.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in den letzten Tagen von rund 40,00 Euro auf 45,63 Euro zugelegt. Angetrieben worden sei die Daimler-Aktie einerseits durch den freundlichen Gesamtmarkt, andererseits durch gute US-Absatzzahlen und mehrere Kaufstudien. Diese Woche beginne die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Ein weiterer Impulsgeber für die Aktie?Jahrzehntelang sei die IAA der Ort gewesen, an dem Deutschlands mächtige Autoindustrie ihre Muskeln habe spielen lassen. Die Zeiten hätten sich geändert. Angefangen mit dem Diesel-Skandal von Volkswagen, hin zu schärferen Klimazielen, hin zum Ruf nach neuen, sauberen Mobilitätsformen wie Elektroautos oder Wasserstoffantrieben.Der rasante Wandel der Mobilität und trübe Konjunkturaussichten würden den Autoherstellern zu schaffen machen. Die große Show, die früher für Glanz und Glamour gestanden habe, verblasse zusehends. Viele Autobauer hätten der Messe längst den Rücken gekehrt.Die Geschäfte würden schlecht laufen. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe die Branche vor einer schwierigen Phase. Er sieht die größte Krise der letzten 25 Jahre auf die Autobauer zukommen.Die Märkte seien aus dem Takt, viel Geld müsse zudem in neue Technik gesteckt werden.Anleger würden von Daimler auf der IAA neue Impulse im Form von neuen Elektroautos erwarten. Die Hoffnungen würden auf dem neuen Vorstand Ola Källenius ruhen, das Ruder herumzureißen und den Daimler-Konzern wieder in die Erfolgsspur zu bringen.Im freundlichen Gesamtmarkt der letzten Tage habe sich die Daimler-Aktie wieder nach oben gearbeitet. Am Donnerstag sei die Hürde bei 44,87 Euro geknackt worden. Jetzt sei der Weg frei bis 46,50 Euro. Werde auch dieser Widerstand genommen, warte die nächste wichtige Marke in Form der wichtigen 200-Tage-Linie bei 49,67 Euro. Wird diese geknackt, würde dies ein Kaufsignal für die Daimler-Aktie bedeuteten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)