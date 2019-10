Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (14.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zum dritten Mal binnen kurzer Zeit müsse Daimler Tausende Diesel-Autos zurückrufen - und bringe damit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf die Palme. Keine guten Voraussetzungen für die Daimler-Aktie."Der neue Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius hat mir vor Monaten versichert, dass er bei unzulässigen Abgastechniken reinen Tisch machen wird", habe Scheuer der "Bild am Sonntag" gesagt. "Leider ist das Gegenteil der Fall."Daimler habe am Freitagabend mitgeteilt, Hunderttausende weitere Diesel-Fahrzeuge wegen einer unzulässigen Abgastechnik zurückrufen zu müssen. Die Rede sei von einer mittleren sechsstelligen Anzahl Mercedes-Benz-Fahrzeugen in Europa gewesen, die mit dem schon etwas älteren Euro-5-Dieselmotor mit der Bezeichnung OM651 unterwegs seien.Der Motor stecke in einer ganzen Reihe von Mercedes-Fahrzeugen quer durch die Modellpalette. Es handle sich aber um ein älteres Modell, das in aktuellen Baureihen nicht mehr zum Einsatz komme. "Die Produktion der Fahrzeuge ist spätestens im Juni 2016 ausgelaufen", habe Daimler betont. Zu den jetzt betroffenen Fahrzeugen würden auch rund 260.000 Transporter des Modells Sprinter gehören. Dass das KBA diese im Visier habe, sei bereits eine Woche zuvor bekannt geworden.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe die Haltung des Autobauers kritisiert, die dem Motto folge: "Wir haben manipuliert, aber Behörden, sucht mal schön den Fehler selbst." Der Minister habe von "Trickserei" und "Salamitaktik" gesprochen. Ein Daimler-Sprecher habe die Aussagen des Ministers nicht kommentieren wollen.Das KBA habe dem Autobauer schon 2018 auferlegt, gut 680 000 Diesel-Fahrzeuge zurückzurufen; im Juni dieses Jahres seien dann noch einmal rund 60.000 Geländewagen des Typs Mercedes-Benz GLK dazu gekommen. Nach Ansicht der Behörden sei darin eine unzulässige Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung im Einsatz. Daimler sei der Auffassung, dass seine Abgastechnik rechtlich in Ordnung sei, und wolle gegen den Rückrufbescheid vom Freitag wie auch gegen die vorherigen Widerspruch einlegen.In punkto Kapitalmarkttag würden Analysten Neuigkeiten zur strategischen Umgestaltung bei Daimler erwarten. Dazu könnten Portfolio-Anpassungen und neue Ziele im Bereich elektrische Auch zur Dividendenpolitik könnte sich Daimler CEO-Källenius äußern. Wobei "Der Aktionär" nicht davon ausgehe, dass Daimler die hohe Dividendenausschüttung in der aktuellen Phase der hohen Investitionen in neue Antriebsformen und Mobilitätsdiente halten werde.Hinzu komme: "Wir befinden uns in einem sehr schweren Markt. Wir gehen weltweit von gut 8 Millionen Fahrzeugen Überkapazität aus. Da kann man nicht mit der Kostenschere die Dividenden zu 100% absichern. Es macht Sinn, die Aktionäre von schwierigeren Jahren und niedrigerer Dividende zu überzeugen und Dividenden mit Fremdkapital - das sollte wirklich nicht machen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt. (Analyse vom 14.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: