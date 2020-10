Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.10.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler: Endlich mal wieder gute Nachrichten - AktienanalyseDank gestiegener Absatzzahlen in China und Kosteneinsparungen hat Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im dritten Quartal den Sprung zurück in die operative Gewinnzone geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor Zinsen und Steuern habe das Unternehmen ein Ergebnis von 3,07 Mrd. Euro erwirtschaftet. Damit habe Daimler nicht nur die Analystenerwartungen, sondern auch das Vorjahresergebnis übertroffen. Damals hätten knapp 2,7 Mrd. Euro zu Buche gestanden. Der Konzern habe auch mit einem Free Cashflow von 5,1 Mrd. Euro im Industriegeschäft punkten können. Im ersten Halbjahr sei der freie Mittelzufluss noch negativ gewesen.Für das Gesamtjahr werde der Konzern daher etwas mutiger. Absatz und Umsatz dürften zwar wie schon bisher erwartet deutlich unter Vorjahr bleiben, aber das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde auf dem Niveau von 2019 liegen, habe das Unternehmen erklärt. Bisher sei der DAX-Konzern von einer weiteren Verschlechterung des Betriebsergebnisses unter den Vorjahreswert ausgegangen. 2019 sei das EBIT wegen der schwachen Autokonjunktur und dem Dieselskandal um gut 60 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro eingebrochen. Zwar habe der Autobauer die Prognose unter den Vorbehalt gestellt, "dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den wichtigsten Märkten weiter normalisieren und es insbesondere zu keinen neuerlichen Rückschlägen infolge der Covid-19-Pandemie kommt."Von Analysten habe es dennoch jede Menge Lob gegeben. Philippe Houchois von Jefferies etwa habe das Kursziel für Daimler nach den Zahlen von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Gewinn- und Cashflow-Aussichten des Autobauers rechtfertigten einen höheren Aktienwert als bislang von ihm angenommen, so der Experte. Gleichzeitig habe er jedoch betont, dass der Konzern erst in einem frühen Stadium sei, was eine weitreichende und dringend nötige Neuausrichtung betreffe. (Ausgabe 43/2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:44,585 EUR +1,43% (29.10.2020, 12:16)