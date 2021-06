Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Volkswagen werde mit seinem Partner Northvolt alleine in Europa sechs Giga-Fabriken für die Batterieproduktion hochziehen. Bis Ende des Jahrzehnts solle die Gesamtkapazität 240 Gigawattstunden betragen. Dadurch wolle der Automobil-Hersteller seinen Bedarf an Batteriezellen über das Jahr 2025 hinaus absichern, um nicht wie bisher von den asiatischen Hersteller wie CATL, LG Chem oder Samsung SDI abhängig zu sein. BMW habe zusammen mit Ford einem kleinen Betrag in Solid Power investiert, einem Spezialisten für Feststoffbatterien. Und Daimler? Bislang habe Daimler noch keine Schritte in Richtung eigener Batterieproduktion unternommen. Zuletzt habe "Business Insider" allerdings über eine mögliche Kehrtwende bei Daimler berichtet.Der Premium-Hersteller wolle nun doch seine eigenen Batteriezellen herstellen. Hintergrund sei laut Business Insider die schlechte Qualität der Zellen von Partner Farasis Energy."Bislang ist die Batteriefrage noch offen. Fakt ist: Daimler muss sich da stärker positionieren. Daimler arbeitet zwar mit Zellproduzenten wie Farasis und anderen zusammen, aber die eigene Kompetenz sollte deutlich stärker präsentiert werden. Bisher hat man noch nicht allzu viel von Mercedes Batterie-Kompetenzzentrum gehört", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Eine eigene Zellproduktion wären sicherlich gute News für Daimler. Somit würde der Konzern seine Abhängigkeit von anderen Herstellern verringern. Aus technischer Sicht sei die Aktie in die Konsolidierung übergegangen, nachdem das Papier zuletzt mit 80,41 Euro ein neues Hoch erreicht habe. Support habe es von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei 75,60 Euro gegeben. Anleger sollten sich von kurzen Verschnaufpausen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.