An fast allen Standorten in China werde wieder produziert. Gehe es nach VW-China-Chef Stephan Wöllenstein, so seien viele Autokäufe nur aufgeschoben. "Leute mit Geld strömen in den Markt", habe Wöllenstein zu den vergleichsweise kleinen Einbußen im Luxusgeschäft gemeint. Anleger sollten investiert bleiben. Das nächste Etappenziel laute 125 Euro.



BMW bleibe ebenfalls interessant. Vorstand Oliver Zipse gehe das Thema Elektromobilität weitaus beherztes an als sein Vorgänger Harald Krüger. Der zuletzt vorgestellte i4 und der iNext würden zeigen, dass die Richtung stimme. Hinzu komme: "Die Disziplin auf der Kostenseite hat bei BMW deutlich zugenommen", habe Auto-Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gegenüber dem "Aktionär" gesagt. (Analyse vom 24.04.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse sich bei der Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer zu legen.In der Diskussion über weitere Staatshilfen für die Autobranche habe sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze für eine "Innovationsprämie" ausgesprochen. Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sei der Ansicht, dass Nachfrage-Impulse eine richtige Maßnahme für die deutsche Autoindustrie wären. Was bedeute das für die Aktien von Daimler, BMW und VW?"Eine Innovationsprämie für Autohersteller zur Förderung von Autos mit alternativen Antrieben kann ich mir gut vorstellen", habe die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag) gesagt. "Sinnvoll wären etwa auch Prämien für die Autoflotten sozialer Dienste, die auf Elektroautos umsteigen."Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St-Gallen würde es Begrüßung, wenn man der für Deutschland wichtigen Automobil-Industrie unter die Arme greifen würde."Die Situation ist nicht zu vergleichen mit der Finanzkrise 2008, sondern deutlich dramatischer in ihren Konsequenzen. Nur kräftige Nachfrage-Impulse können davor bewahren in eine flächendeckende Insolvenzwelle zu rutschen, die erheblichen Schaden bei den deutschen Autokonzernen und Marken verursacht", so Dudenhöffer.Allerdings halte der Auto-Experte nicht viel von einer neu aufgelegten Abwrackprämie oder einer Erhöhung der Zuschüsse beim Kauf eines Elektroautos. Dudenhöffer sehe eher die Möglichkeit darin neue Kaufanreize zu schaffen, indem die Mehrwertsteuer gesenkt werde."Es wäre eine einfache, unkompliziert und direkt wirkende Maßnahme. Natürlich nur für begrenzte Zeit und nur für höherwertige Konsumprodukte, denn einfache Produkte kaufen auf die Leute ohnehin. Da braucht es den Anstoß nicht", so Dudenhöffer.Die Autoindustrie, eine der wichtigsten Schlüsselindustrien in Deutschland, sei von der Corona-Krise schwer getroffen worden. Die Autobauer würden staatliche Hilfen fordern, um die Konjunktur wieder anzukurbeln und den Austausch alter Benziner und Dieselwagen zu fördern.Zuletzt hätten auch Autobauer wie BMW und VW vorgeschlagen, staatliche Zuschüsse an Umweltauflagen zu koppeln. BMW-Chef Oliver Zipse habe von einer "Innovationsprämie" gesprochen. Ähnlich habe sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geäußert; Niedersachsen sei VW-Anteilseigner, Weil aufgrund seines Amts VW-Aufsichtsrat. Die Zuschüsse beim Kauf von E-Autos hätten Regierung und Hersteller erst Ende 2019 erhöht.Fakt sei: Die Corona-Pandemie komme für die deutschen Autobauer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Wandel weg vom Verbrennungsmotor, der Cash-Cow der letzten Jahrzehnte, hin zur Elektromobilität, neuen Mobilitätdiensten und dem wichtigen Thema autonomes Fahren werde Milliarden verschlingen. Viele Investitionen könnten durch die Krise zurückgestellt werden, wodurch Daimler, BMW und VW wertvolle Zeit im Kampf gegen Tesla, Wymo, Nio oder XpengMotors verlieren könnten.Daimler sei in Sachen E-Mobility ins Hintertreffen geraten. Vielleicht sei es an der Zeit, die Kräfte zu bündeln. Am wahrscheinlichsten sei es, dass die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Geely ausgebaut werde. "Alle die es schaffen, sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potentiellen Gewinner", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Was die Aktie von Daimler betreffe, so habe die Börse viel Negatives vorweggenommen. Gut möglich, dass Kurse zwischen 25 Euro und 27 Euro institutionelle Investoren (Geely, BAIC) anlocken würden, ihren Anteil weiter auszubauen. Anleger legen sich bei Daimler bei Kursen um 27 Euro auf die Lauer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Mut und Geduld seien gefragt.Volkswagen sei eine Art Fels in der Brandung. Die Zahlen für das erste Quartal hätten einmal mehr gezeigt, dass die Strategie aufgehe.Umsatz- und Gewinn seien besser ausgefallen, als von vielen Experten im Vorfeld erwartet. Die Durchschnittspreise pro verkauftem Auto im VW-Konzern würden durch den immer größeren Anteil an SUVs steigen. Zudem liege der Fokus von VW-Vorstand Herbert Diess auf dem Ausbau der Elektromobilität. 33 Milliarden Euro würden in den nächsten vier Jahren alleine in diesen Bereich fließen.