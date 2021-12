Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,61 EUR -1,38% (29.12.2021, 15:35)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

68,61 EUR -1,42% (29.12.2021, 15:21)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem die Daimler-Aktie eine wilde Vorweihnachtszeit hinter sich habe, zeige sie sich auch diese Woche von ihrer schwachen Seite. Auch wenn der Titel 2021 insgesamt eine ordentliche Rendite eingefahren habe, habe sich das Chartbild zum Jahresende eingetrübt.Seit Jahresanfang habe der Autotitel satte 43 Prozent zugelegt. Der steile Aufwärtstrend seit der Corona-Delle im März 2020 sei dabei fortgeführt worden. Erst Ende Juli sei die gute Stimmung gekippt. Die Daimler-Aktie sei unter die mittelfristige Trendlinie bei 57,50 Euro gefallen und habe in den darauffolgenden zweieinhalb Monaten einen Boden am Tief bei 55,85 Euro ausgebildet.Ein Sprint über die Hürde am Mehrjahreshoch bei 66,76 Euro sowie über die Trendlinie habe zwar zwischen Oktober und Ende November für neue Dynamik gesorgt, schnell sei der Titel jedoch erneut ins Wanken geraten und sei zurück an die Unterstützung am Mehrjahreshoch gefallen. Nach einem Ausbruchsversuch habe die Aktie die Trendlinie nochmals vor Weihnachten in Angriff genommen, sei jedoch an dieser Hürde gescheitert. Das stark abfallende Handelsvolumen sowie bearishe Signale beim MACD-Indikator würden für einen erneuten Test des Supports bei 66,76 Euro sprechen. Diese Marke gelte es unbedingt zu verteidigen, da sonst weitere Rücksetzer bis mindestens an das Volume-Peak nahe des GD200 bei 64,45 Euro drohen würden.Die Daimler-Aktie ist eine Halteposition, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: