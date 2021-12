Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Einfluss chinesischer Konzerne bei Daimler werde größer. BAIC habe seinen Anteil am Premium-Hersteller ausgebaut.Als sich der chinesische Milliardär Li Shu Fu (Geely) im Jahr 2018 rund 9,7 Prozent der Aktien von Daimler gekrallt habe und damit zum größten Aktionär der Daimler AG geworden sei, habe das für großes Aufsehen gesorgt. Der chinesische Auto-Hersteller BAIC sei seit 2019 bei Daimler mit an Bord. Am Montag habe Daimler bekannt gegeben, dass die BAIC Automotive Group ihre Beteiligung auf 9,98 Prozent nahezu verdoppelt habe.Fakt sei: BAIC und Daimler würden seit 2003 in Fahrzeugentwicklung und -produktion zusammenarbeiten. Und Daimler-Chef Ola Källenius habe den jüngsten Schritt begrüßt: "Die Beteiligung von BAIC an Daimler spiegelt das Bekenntnis zu unserer gemeinsamen erfolgreichen Allianz bei Produktion und Entwicklung im weltweit größten Pkw-Markt wider." BAIC habe in einer Vereinbarung bestätigt, den Anteil an Daimler nicht weiter zu erhöhen. Im Gegenzug sei der Stuttgarter Autokonzern mit 9,55 Prozent an der börsennotierten BAIC-Tochter BAIC Motor beteiligt."Für Daimler war es enorm wichtig nach dem Geely Coup die gute Beziehung zu BAIC nicht zu gefährden. Daimler ist mit seinen Verflechtungen in China sehr stabil aufgestellt, sicher stabiler als etwa BMW, die bisher sehr US-lastig waren", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Grund genug für die Investmentbank Kepler Cheuvreux, die Kaufempfehlung für Daimler zu bestätigen. Der Autobauer verfüge nun über ein besseres operatives Risikoprofil als zuvor, so Analyst Michael Raab in einer Studie. Er erwarte daher, dass Daimler nun in Zukunft noch mehr Wert freisetzen könne. Das Kursziel von Michael Raab laute 90 Euro.Die Zusammenarbeit mit beiden Konzern könnte für Daimler durchaus fruchten. Man habe dadurch einen besseren Zugang zum wichtigen chinesischen Automarkt.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link