Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Monaten habe Daimler CEO Ola Källenius vieles richtig gemacht. Er wolle den Traditions-Konzern in zwei unabhängige Teile aufspalten, um diese flexibler, unabhängiger und schneller zu machen. Darüber hinaus habe der Auto-Hersteller kontinuierlich gute Zahlen geliefert. Zu guter Letzt sei die Vorstellung der neuen Elektro-Limousine EQS bei den Investoren sehr gut angekommen.Auch auf der Shanghai Motor Show habe Daimler einen sehr guten Eindruck hinterlassen. "Die Chinesen sind verrückt auf Innovationen und Mercedes dürfte mit dem EQS den Nerv getroffen haben. Die Marke hat in China noch viel Potenzial", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Nicht nur deshalb sehe Jefferies noch Potenzial für die Aktie. Der für Mercedes-Benz angehobene Ausblick habe überrascht, so Analyst Philippe Houchois in einer Studie. Daimler erscheine derzeit unterbewertet. Das Kursziel für die Aktie sehe Houchois bei 95 Euro.Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie sei nach wie vor positiv, der Aufwärtstrend intakt, wenngleich das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Die Diskussion rund um den bestehenden Chipmangel habe das Papier nur kurz belastet. Die Aktie habe bereits wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.