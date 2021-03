Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

70,49 EUR -0,62% (12.03.2021, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,09 EUR -0,76% (11.03.2021)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (12.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der positive Newsflow rund um Daimler reiße nicht ab. Zuerst die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, dann das Gemeinschaftsunternehmen mit Volvo, um zusammen Brennstoffzellen-Antriebe für schwere Lastwagen zu entwickeln. Es seien gute Zahlen für den Monat Februar gefolgt. Der weltweite Auto-Großhandelsabsatz der Stammmarke Mercedes-Benz an die Händler habe im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 143.195 Autos zugelegt.Ergebnis: Gleich mehrere Analysten hätten ihre Kursziele in den letzten Tagen angehoben. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sehe Potenzial bis 83 Euro. Zuvor habe der Auto-Experte ein Kursziel von 63 Euro ausgerufen. Eine Schippe drauf lege Kai Müller von Barclays. Er habe die Daimler-Aktie am Donnerstag auf "kaufen" nach oben gestuft. Sein Kursziel liege bei knackigen 96 Euro.In der Folge bahne sich die Daimler-Aktie weiter Schritt für Schritt ihren Weg nach oben. Die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro sei genommen worden. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 75 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: