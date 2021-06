Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie ziehe wieder ordentlich an. Nach einer kurzen Verschnaufpause im April gehe der Höhenflug weiter. Seit Jahresbeginn stünden dabei satte 37 Prozent zu Buche. "Der Aktionär" checke, wo die nächsten Ziele auf dem Weg zum Rekordhoch lägen und warum Anleger jetzt trotzdem vorsichtig sein sollten.Nach einer kurzen Korrektur zwischen Mitte April und Anfang Mai gehe der steile Höhenflug, der bereits seit letztem Jahr März anhalte, wieder weiter. Während des zehn-prozentigen Rücksetzers habe die Daimler-Aktie erfolgreich die Trendlinie bei rund 70 Euro getestet und damit ein Kaufsignal generiert.Mit dem Bruch der 50-Tage-Linie bei 73,60 Euro sowie dem Überschreiten des Verlaufshochs bei 77,99 Euro habe sich das Signal weiter verstärkt. Das nächste charttechnische Ziel liege nun an dem markanten 2015er Zwischenhoch bei 85,50 Euro. Darüber rücke die Widerstandszone zwischen 90,00 und 92,80 Euro in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: