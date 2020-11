XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (19.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt. Rückenwind bekomme sie durch neue Milliardenspritzen der Bundesregierung für die Automobilbranche. Insgesamt seien 3 Mrd. Euro zusätzlich vorgesehen, wie die Bundesregierung anlässlich eines Spitzengesprächs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Branchenvertretern am Dienstagabend mitgeteilt habe. Jeweils eine Milliarde Euro seien demnach für drei Kernpunkte vorgesehen: Erhöhte Kaufanreize für Elektroautos sollten bis Ende 2025 verlängert werden. Ein Abwrackprogramm solle einen Austausch alter Lkw gegen sauberere Laster fördern.Die Daimler-Aktie münze den guten Newsflow in Kursgewinne um. Die neuen Hilfen für die Autoindustrie würden weiter für Rückenwind sorgen. Die Daimler-Aktie habe den hartnäckigen Widerstand bei 55 Euro genommen. Das nächste Etappenziel laute 60 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:55,30 EUR -0,11% (19.11.2020, 09:16)