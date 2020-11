Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

53,15 EUR +1,14% (16.11.2020, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

52,50 EUR (13.11.2020)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler drücke auf die Tube. 2021 werde der Automobil-Hersteller mit dem EQS seine Speerspitze in Sachen Elektromobilität ausrollen. Mit der Factory56 werde man die Effizienz steigern und in Zukunft wolle CEO Källenius mit seinem Team viele Softwareanwendungen selbst programmieren.Der Schritt sei richtig. Hersteller wie Tesla, Nio, Xpeng Motors und auch VW seien hier schon einige Schritte weiter. "Ohne Software und automatisiertes Fahren kann man in Zukunft den Autobauer vergessen. Tesla bildet auch hier die Spitze ab. Wichtig ist ein stabiler Weg in diese Zukunft, aber auch Experimentierfreude. Insgesamt gilt, die Entwicklungsabteilungen schneller vom klassischen Maschinenbau weg in IT-Richtung umzubauen. Geschwindigkeit und Stabilität sind entscheiden Variablen", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Die Daimler-Aktie münze den guten Newsflow in Kursgewinne um. Das Papier habe sich in den letzten Wochen weitaus besser entwickelt als die Papiere von VW und BMW. Die nächste Hürde warte bei 55,00 Euro auf die Aktie. Wird diese genommen, liegt das nächste Ziel bei 60,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".(Analyse vom 16.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: