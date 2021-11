ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (01.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie erreicht höchsten Stand seit Juni 2015 - AktiennewsDie Aktien von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) werden am Montagvormittag 1,87% höher bei 87,26 Euro gehandelt - der höchste Stand seit Juni 2015, so die Experten von XTB.Ein weiterer Anstieg bleibe das Basisszenario, wobei der nächste wichtige Widerstand das im März 2015 erreichte Hoch bei 96,07 Euro darstelle. Seit dem Tief vom 20. Oktober (80,49 Euro) sei der Kurs jedoch bereits fast um 9% gestiegen, sodass eine Korrektur in Richtung des lokalen Tiefs bessere Einstiegsmöglichkeiten bieten könnte. Sollte dieses wiederum durchbrochen werden, könnten deutlich stärkere Rückgänge drohen. Die Käufer dürften sich dann am übergeordneten Aufwärtsimpuls orientieren, der mit dem im September ausgebildeten Boden begonnen habe. Eine Umkehr des langfristigen Trends sei vorerst nicht in Sicht.Börsenplätze Daimler-Aktie:86,64 EUR +1,01% (01.11.2021, 14:32)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:86,66 EUR +1,07% (01.11.2021, 14:17)