WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (26.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 66 auf 63 Euro.Der Stuttgarter Autkonzern sei trotz starker Absatzsteigerungen mit den Ergebnisgrößen leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während gegen Daimler bereits Ermittlungen wegen unzulässig hoher Schadstoffwerte der Fahrzeuge laufen würden, könnte dem Autobauer zusätzlich ein Kartell-Skandal drohen. Medienberichten zufolge solle Daimler sich mit anderen deutschen Autoherstellern bzgl. verschiedener Thematiken abgesprochen haben. Allerdings solle der schwäbische Konzern auch der erste gewesen sein, der Selbstanzeige erstattet habe und könnte deshalb - sofern die Berichte zutreffen würden - ohne Strafe davonkommen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Daimler-Aktie bestätigt und das Kursziel von 66 auf 63 Euro reduziert. (Analyse vom 26.07.2017)Börsenplätze Daimler-Aktie:61,25 EUR +0,31% (26.07.2017, 09:47)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:61,561 EUR +0,30% (26.07.2017, 10:02)ISIN Daimler-Aktie:DE0007100000