Kursziel

Daimler-Aktie

(EUR) Rating

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 88 Buy Goldman Sachs Stefan Burgstaller 24.04.2018 - Underperform Exane BNP Paribas Stuart Pearson 24.04.2018 73 Market perform Bernstein Research Max Warburton 23.04.2018 73 Underweight Barclays Kristina Church 17.04.2018 72 Equal-weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 17.04.2018 92 Buy UBS Patrick Hummel 16.04.2018 85 Overweigh J.P. Morgan Jose Asumendi 10.04.2018 85 Kaufen LBBW Frank Biller 06.04.2018 77 Halten Independent Research Sven Diermeier 04.04.2018 - Halten DZ BANK Michael Punzet 09.03.2018 - Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 07.03.2018 80 Accumulate Equinet Tim Schuldt 02.03.2018 90 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 01.03.2018 57 Sell Berenberg Bank Alexander Haissl 27.02.2018 76 Neutral Citigroup Michael Tyndall 26.02.2018 70 Halten NordLB Frank Schwope 26.02.2018 60 Underperform Jefferies Philippe Houchois 25.02.2018 72 Hold HSBC Horst Schneider 21.02.2018 80 Buy Société Générale Stephen Reitman 20.02.2018 82 Neutral Credit Suisse - 06.02.2018 76 Hold Warburg Research Marc-Rene Tonn 05.02.2018 77 Hold S&P Global Ahmad Halim 02.02.2018

Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

65,05 EUR +0,96% (25.04.2018)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (26.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 92,00 oder 57,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 27.04.2018 ihre Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Patrick Hummel, in einer Branchenstudie vom 16.04.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 92,00 Euro bestätigt. Die Zeiten für die europäische Automobilindustrie würden härter, so der Analyst. Trotz negativer Währungseffekte und steigender Rohstoffkosten in Q1 sollten aber die Autobauer auf gutem Weg sein, um ihre Jahresziele zu erreichen.Harald Hendrikse, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat in einer Branchenstudie vom 17.04.2018 sein Votum bei "equal-weight" mit einem Kursziel von 72,00 Euro belassen. Marktteilnehmer hätten bei europäischen Auto-Werte letztlich weiter auf eine gute Gewinnentwicklung gehofft, so Hendrikse. Niedrige Bewertungen kämen hinzu. Deswegen könnten die Aktienkurse straucheln, sollten die Gewinne in Q1 schwächer ausfallen und das Chance/Risiko-Verhältnis sich als weniger attraktiv erweisen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:65,01 EUR -0,23% (25.04.2018)