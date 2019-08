Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,14 EUR -1,53% (02.08.2019, 10:22)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

45,27 EUR -3,27% (02.08.2019, 10:08)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler habe seinen Absatz in den USA kräftig gesteigert. Nach China sei der US-Markt der zweitwichtigste Automarkt der Welt. Wo lägen die nächsten Unterstützungen für die Aktie?Daimler habe im Juli deutliche Verkaufszuwächse im US-Automarkt verbucht. Daimlers Marke Mercedes-Benz USA sei auch ein Plus von 19,5 Prozent auf 224. 612 Neuwagen gekommen. Zum Vergleich: Der Konkurrent im Premiumsegment, BMW, sei im Juli auf ein Absatzplus in den USA von 4,7 Prozent auf 23.015 Autos gekommen.Sowohl BMW, Daimler und Volkswagen hätten mittlerweile ihre Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zum Teil habe es deutliche Gewinnrückgänge gegeben. "BMW hat den größten Absatz, allerdings Mercedes den größten Umsatz, Audi und Porsche die beste Rentabilität. Mercedes liegt mit 5,7 Prozent EBIT-Marge (ohne Sondereffekte) hinter BMW (6,1 Prozent) und hinter Audi-Porsche", fasse Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut die Ergebnisse zusammen.Daimler und BMW bekämen neuen Input. Bei Daimler habe Ola Källenius den Chefposten bereits nach der Hauptversammlung übernommen. Oliver Zipse werde bei BMW die Nachfolge von Harald Krüger am 16. August antreten.Die Erwartungen seien hoch. Zipse gelte als führungsstarker Stratege und Analytiker. Viel Lob bekomme Zipse im Vorfeld von Ex-BMW-Vorstand Norbert Reithofer: Zipse werde dem Unternehmen "zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft verleihen.""Für Daimler sind die Chinesen ein Glücksfall, denn jetzt kann man mit Geely in Plattformen gehen und mit BAIC sicher bei den Elektroautos mehr machen. Damit rückt Daimler näher in die Richtung Scales - sprich: verbessert seine Wettbewerbsposition gegenüber der VW-Gruppe, wenn es richtig gemacht wird", so Dudenhöffer.Dennoch bleibe Autoexperte Dudenhöffer für die Branche für das zweite Halbjahr skeptisch. "Es liegen dunkle Wolken über H2, 2019 und 2020. Der Abschwung der Konjunktur hat sich verstärkt. Alle drei werden damit in ihren Margen zurückstecken und für alle drei wird es wichtig sein, Effizienz-Programme umzusetzen. Dabei sollte man durchaus auch schauen, ob man nicht zu viele Mitarbeiter an Board hat. PSA-Opel zeigt, wie stark Personalabbau die Profitabilität steigert", habe der Autoexperte gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Zwar habe sich das Umfeld für die Auto-Werte in den letzten Wochen etwas aufgehellt, die Gewinnwarnungen von Daimler und Conti seien schnell verdaut gewesen, jedoch sei der Blick bei der Daimler-Aktie aktuell abwärts gerichtet.Die Aktie treffe in der aktuellen Konsolidierung auf Unterstützungen bei 45,84, 45,40 Euro und 45,07 Euro beziehungsweise 44,29 Euro. Nach oben hin würden Widerstände bei 49,60 Euro und die wichtige 200-Tage-Linie bei 50,72 Euro warten. Erst wenn die 200-Tage-Linie geknackt wird, kann Entwarnung für die Aktie gegeben werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link