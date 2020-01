L&S-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

172,80 EUR +4,22% (07.01.2020, 13:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

188,40 CHF +1,95% (07.01.2020, 12:36)



ISIN Dätwyler-Aktie:

CH0030486770



WKN Dätwyler-Aktie:

A0MVC2



Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

31D1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

DAE



Kurzprofil Dätwyler Holding AG:



Die Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) ist ein global tätiger industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Komponenten. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in Technische Komponenten und Sealing Solutions gegliedert. Die Dätwyler Gruppe ist mit mehr als 50 operativen Gesellschaften in über 100 Ländern international aktiv. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Altdorf, Schweiz. (07.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dätwyler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE).Walter Scherz werde am 01.04.2020 der neue CFO. Er kenne Dätwyler sehr gut und habe umfassende Erfahrungen im Finanzbereich, im Risiko- und Änderungsmanagement, M&A sowie externen und internen Audits. Er sei 2012 als Leiter der Innenrevision der Gruppe zu Dätwyler gekommen. Er sei außerdem als VP Corporate Development und Post Merger Integration bei Sealing Solutions und seit 2017 als CFO von TechCo tätig gewesen. Zuvor sei er externer Rechnungsprüfer bei KPMG gewesen. Der jetzige CFO Reto Welte wolle 2020 nach einer reibungslosen Übergabe in den Ruhestand gehen.Lichvar bedauere den CFO-Wechsel bei Dätwyler, denn Reto Welte habe im letzten Jahrzehnt im Unternehmen ein solides Finanzmanagement aufgebaut. Lichvar schätzte seine Kompetenz und seine transparente Kommunikation über schwierige Themen. Er erwarte allerdings mit der Ernennung von Walter Scherz keine großen Veränderungen. Dätwyler nehme zwar organisatorische Veränderungen vor und es gebe diverse Wechsel in der Konzernleitung, aber die strategische Priorität, ein profitables organisches Wachstum zu erzielen, bleibe unverändert.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating. Das Kursziel laute CHF 190. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze Dätwyler-Aktie: