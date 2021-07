Paris (www.aktiencheck.de) - Während der Fußball-Europameisterschaft macht Dänemark als kampfstarker Außenseiter von sich reden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auch die Börse in Kopenhagen sei erfolgreich. Der 20 Werte umfassende OMX 20 Index ( ISIN DK0016268840 WKN A0AEM7 ) habe in den vergangenen Monaten eine beeindruckende relative Stärke aufs Parkett gelegt. Die möglichen Gründe: Zum einen präsentiere sich - wie schon 2020 - die dänische Wirtschaft vergleichsweise robust. Auch würden im dänischen Leitindex besonders viele defensive Werte stecken, wie etwa der Insulin-Spezialist Novo Nordisk oder die Biotech-Titel Genmab und Novozymes. Nicht umsonst gelte der dänische Leitindex daher als defensive Alternative zu vielen größeren Indices.Gleichwohl müssten Anleger mit Blick auf die Börse in Kopenhagen bedenken, dass das Börsenbarometer keine Alternative zu marktbreiten überregionalen Indices sei. Der Diversifikationsgrad sei bei 20 Werten zu gering. Trotzdem eigne sich der Index als Depotbeimischung. Der intakte Aufwärtstrend sei verlockend und spreche für ein Investment in den Index. Dass die Krise für die Börse in Kopenhagen vorbei zu sein scheine, das zeige auch das reine Kursniveau, das heute bereits rund 50 Prozent über dem Niveau von vor Ausbruch der Pandemie liege. Da es auch weiterhin kaum Signale gebe, die für eine wachsende Nervosität rund um den OMX 20 sprechen würden, könnten Anleger den bestehenden Aufwärtstrend auch weiter begleiten. Der Index biete sich als attraktive Depotbeimischung an und reihe sich nahtlos in andere kleinere, aber vielversprechende Märkte wie etwa Australien oder Österreich ein. (02.07.2021/ac/a/m)