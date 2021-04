XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für die Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der dem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihren rund 3.500 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (29.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Die Zahlen des ersten Quartals 2021 hätten teilweise deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei die unerwartet deutliche Steigerung der Ertragslage gewesen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe das Unternehmen sowohl die Guidance für 2021 als auch den Strategieplan bis 2024 bestätigt. Darüber hinaus sei der Vertrag des CEOs Asoka Wöhrmann bis Oktober 2024 verlängert worden, um die in Phase 2 der übergeordneten Unternehmensstrategie angestrebten Ziele (Strategieplan bis 2024) beizubehalten und umzusetzen.Der Analyst halte die Unternehmensstrategie bisher für erfolgreich und robust genug, um weiterhin eventuelle Auswirkungen durch Ereignisse, wie die in 2020 vorherrschende Pandemie und die damit verbundenen Wirtschaftsentwicklungen, zu überstehen. Allgemein sehe er das Unternehmen auf einem guten Weg die angestrebten Ziele zu erfüllen. Vor dem Hintergrund der nun weltweiten Beschleunigung der Wirtschaftsstabilisierung durch die insgesamt guten Fortschritte der Impfprogramme rechne er für DWS mit einer anhaltend positiven Entwicklung u.a. bei den Nettomittelzuflüssen. Lediglich die anhaltend rückläufige Entwicklung der Managementgebühren-Marge gelte es für das Unternehmen zu überwinden.Die Aktie habe dennoch mit einem Minus von 2,6% reagiert, da die Nettomittelzuflüsse in Q1 2021 die Erwartungen verfehlt hätten. Der Analyst lasse seine Prognosen vorerst unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: