Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (29.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Tochter habe heute zusammen mit der Mutter ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Das Quartalsergebnis biete Licht und Schatten. Nicht geschmeckt habe den Anlegern offensichtlich der verhaltene Ausblick auf das laufende Jahr.Der bereinigte Vorsteuergewinn sei im Vergleich zum ersten Quartal um 5% auf 189 Mio. Euro gestiegen und habe damit die Analystenerwartungen geschlagen. Der Hauptgrund für den höheren Gewinn seien überraschend hohe Nettomittelzuflüsse von 8,7 Mrd. Euro, nachdem in den ersten drei Monaten noch 2,5 Mrd. Euro abgezogen worden seien. Das sei eine Folge der wirtschaftlichen Erholung seit der Aufhebung des Lockdowns und Spiegelbild der guten Börsenentwicklung. Dabei spiele die Aufteilung des Kapitals nach Anlageklassen auch eine Rolle.Wegen der andauernden Corona-Krise erwarte der Vorstand für 2020 niedrigere Erträge und höhere Kosten als im vergangenen Jahr. Im ersten Halbjahr seien die bereinigten Erträge gegenüber letztem Jahr bereits um 6% gesunken. Die Kosten seien andererseits durch Effizienzsteigerungen um 12% reduziert worden.Die DWS drehe seit Jahren an der Kostenschraube und wolle bis 2021 brutto 150 Mio. Euro einsparen. Dazu treibe CEO Asoka Wöhrmann den Umbau weiter voran und habe jüngst auch den Vorstand verkleinert.Charttechnisch steuere die DWS-Aktie die 200-Tage-Linie bei 30,77 Euro an. Diese fungiere nun als Unterstützung. Pralle die Notierung erfolgreich nach oben ab, könnten noch nicht investierte Anleger einsteigen. Alle anderen sollten den Stopp bei 28 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link