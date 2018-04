Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,068 EUR +3,27% (24.04.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,07 EUR +3,39% (24.04.2018, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,25 USD -0,07% (23.04.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.04.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - DWS-Börsengang: Deutsche Bank nimmt weniger ein als gedacht - AktiennewsNach dem Parkett-Debut stützte einer der Börsenbegleiter den Kurs der Fondsgesellschaft DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) durch gezielte Käufe, so die Experten von "FONDS professionell".Durch die Kurspflege verringere sich der Erlös für die DWS-Mutter Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Doch die Zeit der Stützungskäufe sei nun abgelaufen.Der Aktienkurs des Parkett-Neulings DWS sei seit der Erstnotiz systematisch aufgepäppelt worden. Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF), die den Börsengang begleitet habe, habe seither fast an jedem Handelstag Titel des Fondsablegers der Deutschen Bank gekauft. Dies gehe aus einer Mitteilung der Schweizer Großbank hervor. Demnach habe das Institut seit dem Börsengang vor rund einem Monat rund 3,5 Millionen DWS-Aktien erworben, um den Kurs stabil zu halten. Damit habe der Parkettbegleiter einen guten Teil des "Greenshoe" genannten Mehrzuteiliungs-Puffers im Umfang von 4,5 Millionen Anteilscheinen ausgeschöpft. Insgesamt seien 44,5 Millionen Stück ausgegeben worden. Die Phase für die Kurspflege sei nun beendet.Der Asset-Management-Arm des größten deutschen Geldhauses sei mit einem Kurs von 32,50 Euro im Frankfurter Handel gestartet. Das Papier habe seither zwei Mal unter der Marke von 30 Euro notiert. Die zurückgekauften Aktien würden nun an die Emittentin zurückflißen - und das habe Folgen.Von Turbulenzen überschattetDie Kurspflege habe auch die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteilscheine verringert. Freie Aktionäre würden nach jetzigem Stand 20,5 Prozent der Anteile halten. Bei der Deutschen Bank würden die übrigen 79,5 Prozent verbleiben. Ursprünglich habe das Geldhaus angepeilt, bis zu 25 Prozent der Anteile bei der Erstnotiz auf den Markt zu werfen. Die turbulente Entwicklung an den Börsen, die anhaltenden Probleme des Mutterhauses sowie der sich andeutende Abgang von Bankchef John Cryan hätten den Emissionserlös gedämpft.