Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (11.02.2021/ac/a/nw)



Das Unternehmen habe gestern den Geschäftsbericht 2020 vorgelegt. Die Analysten hätten bereits in ihrem Update vom 15. Januar ihre positive Sicht auf das Unternehmen dargelegt und seien durch die vorgelegten Zahlen nun vollauf bestätigt worden. Das Portfolio habe signifikant ausgebaut werden können. Die Assets under Management seien steil um 2 Mrd. Euro bzw. 26% von 7,6 Mrd. Euro auf 9,6 Mrd. Euro angestiegen. Hierfür verantwortlich seien zahlreiche lukrative Akquisitionen im 2. Halbjahr 2020 und hier vor allem im Schlussquartal gewesen. Das Akquisitionsvolumen habe mit über 1,8 Mrd. Euro trotz der Pandemie praktisch genau auf dem 2019er Niveau und weit über der vorsichtshalber wegen Corona auf 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro reduzierten Guidance gelegen.Das neue mittelfristige Ziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management erscheine den Analysten realistisch und sollte bis Mitte 2024 erreicht werden können, vielleicht sogar schon fast am Jahresende 2023. Zu bedenken sei, dass die Übernahme von RLI Investors mit über 700 Mio. AuM, die im Dezember verkündet und im Januar geclosed worden sei, das Volumen schon im ersten Quartal 2021 deutlich über 10 Mrd. Euro bringe. Das FFO Ergebnis von 96,5 Mio. Euro habe trotz der widrigen gesamtwirtschaftlichen Umstände sogar leicht über dem 2019er Niveau von 95,0 Mio. Euro gelegen. Das Unternehmen beteilige die Aktionäre durch eine Anhebung der Dividende von 66 Cent auf 70 Cent, wodurch die Gesellschaft derzeit mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite von rund 4,5% aufwarten könne.Die Aktie sei weiter sehr stark unterbewertet und das obwohl sie seit Anfang November um deutlich über 50% in dreieinhalb Monaten habe zulegen können. Das eigene Buch in Höhe von 2,0 Mrd. Euro sei alleine schon im Rahmen des EPRA Net Disposal Value weit über 15 Euro je Aktie am Jahresende 2020 wert gewesen. Das Institutional Business würden die Analysten auf 8 bis 10 Euro je Aktie taxieren, erst recht nach dem guten News Flow im Dezember zum neuen 1,6 Mrd. Euro Spezialfonds und der namhaften Erweiterung des Geschäfts durch die RLI Übernahme. Die Analysten hätten ihr Kursziel für DIC Asset bereits im Januar von 20 Euro auf 22 Euro heraufgesetzt.