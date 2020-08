ISIN DIC Asset-Aktie:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (06.08.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DIC Asset: Solide in der Krise - AktienanalyseDas Gewerbeimmobilienunternehmen DIC Asset (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) kommt bislang gut durch die Corona-Krise, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank höherer Erträge aus dem Immobilienmanagement und einem verbesserten Zinsergebnis sei die für die Branche wichtige Kennziffer FFO (Funds from Operations) zwischen Januar und Juni um 18 Prozent auf 50,6 Mio. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Die Bruttomieteinnahmen hätten mit 51,4 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau von 49,7 Mio. Euro gelegen. Durch zahlreiche Großvermietungen habe DIC Asset die Vermietungsleistung um 55 Prozent im Vergleich zur Vorjahr gesteigert. Selbstredend, dass die Anfang April gesenkte Prognose bestätigt worden sei. Demnach peile das Frankfurter Unternehmen für 2020 unverändert ein FFO zwischen 94 und 96 Mio. Euro an. 2019 sei das Ergebnis um rund 40 Prozent auf 95 Mio. Euro geklettert.DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kurs-ziel 15,40 Euro abzurücken. Die soliden Resultate seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, so der Experte. Sollte es zu keinen weiteren Marktverwerfungen kommen, könnte Spielraum für eine Anhebung der Jahresprognosen im weiteren Jahresverlauf gegeben sein. Philipp Kaiser vom Analysehaus Warburg Research sei sogar noch optimistischer. Er traue der Aktie nach wie vor einen Anstieg auf 18,40 Euro zu - das entspräche einem Aufschlag von gut 60 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 31/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link