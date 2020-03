Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

10,26 EUR -18,96% (16.03.2020, 15:39)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (16.03.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Trotz Corona-Krise habe die Aktie von DIC Asset seit der letzten Empfehlung der Experten im März 2019 per saldo um 25% zugelegt. Damit sei das Papier aber noch nicht ausgereizt, denn die Perspektiven würden auch 2020 intakt bleiben.Dafür sorge vor allem der Ausbau der Sparte Asset Management. Durch organisches und externes Wachstum (Übernahme der GEG-Gruppe) habe der für Kunden verwaltete Immobilienbestand 2019 gleich um 46% auf 5,6 Mrd. Euro zulegen können. Zusammen mit dem Zuwachs im Eigenbestand (+11%) seien die Assets under Management (AuM) um satte 35% auf 7,6 Mrd. Euro vorangekommen und hätten eine Steigerung der Funds from Operations (FFO) um 40% auf 95 Mio. Euro ermöglicht. Daran wolle der Vorstand auch 2020 anknüpfen: Die AuM sollten um weitere 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro und dadurch die FFO um 10% wachsen. Dank gesunder EK-Quote (36,5%) und gesunkenem Verschuldungsgrad (53,1 auf 47,8%) sowie einem weiterhin günstigen Zinsumfeld erscheine dies realistisch.Mit einem KGV von 10 und einem Abschlag von 45% auf den akquisitionsbereinigten NAV (22,25 Euro) preise die Aktie das nicht hinreichend ein. Da DIC Asset zudem eine Dividendenrendite von gut 5% bietet und auch nur indirekt von der Corona-Krise tangiert wird, haben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" eine Musterdepotposition aufgebaut. (Ausgabe 10 vom 14.03.2020)Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:10,28 EUR -13,61% (16.03.2020, 15:23)