Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

10,577 EUR -0,90% (13.11.2017, 20:45)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die 2002 etablierte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.



Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 216 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA -Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (13.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen in ihrer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) auf 12,50 Euro.Die Neunmonatszahlen von DIC Asset würden belegen, dass der Konzern die Trendwende geschafft habe und der über Jahre negative Ergebnistrend im Kerngeschäft überwunden sei. Auch dank einer umfangreichen Refinanzierung im letzten Jahr hätten sich die Funds from Operations um 30% auf 48,1 Mio. Euro erhöht, der Nettoüberschuss sei sogar um 48% auf 33,4 Mio. Euro gestiegen. Der Umbau des Konzerns mit einer Ausweitung des Dienstleistungsgeschäfts für Dritte trage Früchte, die Assets under Management im Fondsgeschäft hätten sich binnen Jahresfrist von 1,1 auf 1,5 Mrd. Euro erhöht. Aber auch die Bewirtschaftung des Eigenbestands mache Fortschritte, die Leerstandsquote sei binnen Jahresfrist von 12,4 auf 12,1% gesenkt und die Mieteinahmen auf vergleichbarer Basis um 1,1% auf 91,8 Mio. Euro gesteigert worden.Im Zentrum des Interesses stünden aber weiter die Nachwirkungen des Umtausches von WCM- in TLG-Aktien, der für einen Sonderertrag von rund 19 Mio. Euro gesorgt habe, was für eine Sonderausschüttung in Höhe von 20 Cent je Aktie genutzt werden solle. Den Anteil an TLG habe DIC Asset überraschend auf 14,5% ausgebaut, Vorkaufsrechte würden einen weiteren Anstieg auf 22,3% ermöglichen. Das sorge für Konsolidierungsfantasie. Trotz des jüngsten Kursanstiegs, der mit dem Ausbruch aus einer längeren Seitwärtsphase einhergegangen sei, notiere DIC Asset immer noch unter dem Net Asset Value, was weiteres Potenzial verspreche.Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:10,52 EUR -0,99% (13.11.2017, 17:35)