- Verhindern Sie nicht länger betriebliche Interessenvertretungen auf dem Niveau von Betriebsräten. Die betriebliche Mitbestimmung ist fester Bestandteil der sozialen Kultur in unserem Land. (Pressemitteilung vom 09.10.2018)



Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

11,465 EUR -3,98% (10.10.2018, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

11,435 EUR -3,38% (10.10.2018, 11:10)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (10.10.2018/ac/a/a)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der SPD-Gewerkschaftsrat hat am Montagabend in Berlin folgende Resolution zur Tarifauseinandersetzung bei Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) verabschiedet:Der SPD-Gewerkschaftsrat erklärt sich solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Tarifauseinandersetzung bei Ryanair. Die Tarifautonomie, das Streikrecht und die Mitbestimmung sind zentrale Grundlagen unserer sozialen Marktwirtschaft und unseres sozialen Rechtsstaates. Wir nehmen es nicht hin, dass das Unternehmen Ryanair den Beschäftigten wesentliche soziale Rechte vorenthält.Ryanair, als eines der großen Luftfahrtunternehmen Europas, hat auch an seinen deutschen Standorten bislang sowohl Tarifverträge als auch betriebliche Interessenvertretungen aktiv verhindert. Entsprechend schlecht ist die Bezahlung und die Arbeitsplätze sind durch Leiharbeit sowie Befristungen sehr unsicher.Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Ryanair machen nun in den letzten Wochen und Monaten von ihrem Recht Gebrauch, sich gewerkschaftlich in ver.di zu organisieren. Das gemeinsame Ziel: ein Tarifvertrag für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen - auch durch Arbeitskampfmaßnahmen. Das Management reagiert darauf mit der Disziplinierung von Kolleginnen und Kollegen durch Sanktionen, mit Drohungen von Kündigungen und sogar mit Standortschließungen. Es übt massiv Druck aus, um die Beschäftigten daran zu hindern, ihre Rechte wahrzunehmen. Die Schließung des Standortes Bremen, die vom Unternehmen mit den vorhergehenden Arbeitskampfmaßnahmen begründet wird, ist ein neuer Höhepunkt auf der Eskalationsskala.Die Mitglieder des SPD Gewerkschaftsrates verurteilen das Vorgehen des Ryanair-Managements scharf. Gewerkschaftliche Organisation und Streikmaßnahmen sind fundamentale Rechte der abhängig Beschäftigten. Wer in Deutschland Geschäfte macht, der hat sich an die Regeln unseres sozialen Rechtsstaates zu halten.- Nehmen Sie die Standortschließung in Bremen zurück und zeigen Sie den Betroffenen in Abstimmung mit der Gewerkschaft Perspektiven auf. Jedenfalls ist ein Sozialtarifvertrag zu verhandeln.- Verhandeln Sie mit der Gewerkschaft ver.di einen Tarifvertrag für gute Löhne und gute Arbeit für den Gesamtkonzern. Der soziale Kompromiss ist Grundlage für wirtschaftlich erfolgreiches Handeln.