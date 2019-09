Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,87 EUR (16.09.2019)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,84 EUR (16.09.2019)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (17.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Die DFV Deutsche Familienversicherung AG habe vergangenen Freitag, am 13.09.2019 den H1/19-Bericht vorgelegt. Nachdem das Insurtech im ersten Quartal mit +30.049 neu akquirierten Verträgen stark ins Geschäftsjahr 2019 gestartet sei, seien auch im zweiten Quartal deutliche Zuwachse beim Vertragsbestand verzeichnet worden. Nach sechs Monaten habe der Zugewinn an Neukundenverträgen insgesamt bei +49.105 Stück und damit über den Analysten-Erwartungen (FMR H1/19: +40.000) gelegen.Das im Vergleich zum Q1/19 geringere Neukundenwachstum sei nach Unternehmensangaben auf saisonale Effekte zurückzuführen, die sich auch im Q3/19 bemerkbar machen dürften. Unabhängig davon halte die DFV an ihren Ganzjahreszielen fest und erwarte für 2019 weiterhin insgesamt +100.000 Neukundenverträge hinzuzugewinnen (FMRe: +80.000 Verträge).Der Löwenanteil der Neuverträge werde mit einem Anteil von 94,1% nach wie vor im Segment der Krankenzusatzversicherungen generiert (H1/19: 46.214 Verträge; +110,2% ggü. H1/18). Ziel der Gesellschaft sei es, den Anteil der Sachversicherung am Neugeschäft auf 10% zu heben (H1/19: 2.891 Verträge; +157,9% ggü. H1/18). Einen positiven Beitrag hierzu leisten sollten unter anderem Tierkrankenversicherungen, die seit dem 15.05.2019 erfolgreich Kunden angeboten würden.Deutlich stärker angestiegen als die Anzahl der neu akquirierten Versicherungsverträge seien allerdings die Beiträge. Während das Beitragsvolumen im Segment der Krankzusatzversicherung ggü. H1/18 um 144,8% auf 15,6 Mio. Euro zugelegt habe, seien die entsprechenden Beiträge bei den akquirierten Sachversicherungen um 365,0% auf 0,76 Mio. Euro gestiegen.Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.