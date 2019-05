Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,50 EUR +1,45% (23.05.2019, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,55 EUR +2,93% (23.05.2019, 12:28)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (23.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Die DFV Deutsche Familienversicherung AG sei wie erwartet gut ins neue Geschäftsjahr 2019 gestartet. Auf Basis der heute veröffentlichten Q1/19-Zahlen würden die Analysten keine Notwendigkeit sehen, ihre Schätzungen anzupassen. Das Insurtech befinde sich auf gutem Weg, sowohl das avisierte Wachstum bei den Neuverträgen (+100.000 in 2019) als auch ihre prognostizierten gebuchten Bruttobeiträge für das Gesamtjahr zu erreichen.Der Gesamtvertragsbestand sei gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres von 442.515 um 31.917 auf 474.432 (+7,2%) angestiegen, wobei die einzelnen Segmente hierzu einen entgegengesetzten Beitrag geleistet hätten. Während sich nämlich der Vertragsbestand im Segment der Krankenzusatzversicherung ggü. Q1/18 um 50.571 auf 368.251 (+15,9%) erhöht habe, sei der Vertragsbestand im Segment der Sachversicherungen im gleichen Zeitraum erwartungsgemäß um 18.654 auf 106.181 (-15%) weiter abgefallen.Ebenso erfreulich sei die operative Entwicklung in Bezug auf die Bestandsbeiträge und gebuchten Bruttobeiträge verlaufen, die in Q1/19 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal auf 83,8 Mio. EUR (+26,1%) bzw. 20,1 Mio. EUR (+27%) weiter zugelegt hätten. Beide operative Größen seien deutlich stärker gewachsen als der Gesamtvertragsbestand, was steigende Durchschnittsbeiträge bei den neu abgeschlossenen Versicherungsverträgen impliziere.Keine Anpassung der Schätzungen: Für das Gesamtjahr 2019 erwarte das DFV-Management weiterhin den Abschluss von 100.000 Neukundenverträgen. Die Bestandsbeiträge sollten am Jahresende 2019 dann auf rund 100 Mio. EUR steigen. Bei den gebuchten Bruttoprämien erwarte das Management einen Anstieg um 20%. Die Analysten würden dem Unternehmen mit rund 29% etwas mehr zutrauen. Gestützt werde die Annahme der Analysten durch einen Vergleich der Quartalsbeiträge. So habe der Q1-Beitrag der gebuchten Bruttoprämien im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 bei rund 24% gelegen. Bei gleichem Anteilsverhältnis würden sich hieraus erwartete gebuchte Bruttobeiträge für das Gesamtjahr 2019 von 84,3 Mio. EUR errechnen (FMRe: 86,2 Mio. EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.