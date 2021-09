Tradegate-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,76 EUR +0,57% (27.09.2021, 12:42)



Xetra-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,75 EUR -1,69% (24.09.2021, 17:36)



ISIN DEWB-Aktie:

DE0008041005



WKN DEWB-Aktie:

804100



Ticker-Symbol DEWB-Aktie:

EFF



Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (27.09.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) weiterhin zu kaufen.DEWB habe den MueTec-Verkauf im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die Gesellschaft schon im letzten Jahr mit der Abwicklung des ersten Teils der Transaktion einen Gewinn von 2,4 Mio. Euro habe ausweisen können, sei in den ersten sechs Monaten 2021 ein Überschuss von 8,2 Mio. Euro erzielt worden. Das Management habe daraufhin die Prognose bekräftigt, die einen Jahresgewinn von mindestens 7 Mio. Euro vorsehe.Durch den lukrativen Verkauf habe das Unternehmen einen erheblichen Spielraum für den weiteren Ausbau des Portfolios im Bereich Digital Finance. Dieser sei im laufenden Jahr bereits für drei neue Engagements genutzt worden. Dabei habe sich DEWB an dem Neobroker nextmarkets, dem Anbieter einer Transaktionsplattform für alternative Finanzanlagen, Stableton Financial AG, und an der digitalen Vermögensverwaltung LAIC beteiligt. Damit sollten die Akquisitionen im laufenden Jahr aber noch nicht abgeschlossen sein.Dass DEWB mit Investitionen in Digital-Finance-Anbieter hohe Wertzuwächse erzielen könne, verdeutliche nicht zuletzt die positive Wertentwicklung der beiden börsennotierten Beteiligungen Lloyd Fonds und aifinyo, die im laufenden Jahr bereits einen Kurszuwachs von mehr als 60 Prozent bzw. knapp 50 Prozent vorweisen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEWB-Aktie: