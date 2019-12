Börsenplätze DEWB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,16 EUR +5,45% (20.12.2019, 14:05)



ISIN DEWB-Aktie:

DE0008041005



WKN DEWB-Aktie:

804100



Ticker-Symbol DEWB-Aktie:

EFF



Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (20.12.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) weiterhin spekulativ zu kaufen.Lloyd Fonds, die Kernbeteiligung von DEWB, habe im laufenden Jahr bei der Umsetzung der 2018 vorgestellten Strategie, die eine Transformation zu einem Asset Manager mit drei starken Standbeinen (aktiv gemanagte Fonds, algorithmengesteuerte Portfolios, Vermögensverwaltung) vorsehe, große Fortschritte gemacht. Nach der Platzierung einer Kapitalerhöhung stehe aktuell eine der wichtigsten Maßnahmen, der Erwerb von 90 Prozent der Anteile an der Investmentgesellschaft SPSW, vor dem Abschluss. Damit würden die Assets under Management im neuen Kerngeschäft von Lloyd bereits auf mehr als 1 Mrd. Euro steigen.In den Zahlen von DEWB würden sich die operativen Fortschritte von Lloyd Fonds noch nicht widerspiegeln. Im ersten Halbjahr 2019 habe die Beteiligungsgesellschaft keine Erlöse aus Anteilsverkäufen erzielt. Daher hätten die - relativ geringen - Kosten des operativen Geschäftsbetriebs und die Belastungen aus der Insolvenz der Beteiligung LemnaTec die Zahlen geprägt. Die Beteiligungsgesellschaft habe vor diesem Hintergrund einen Halbjahresverlust von 2,1 Mio. Euro hinnehmen müssen.Im Gesamtjahr dürften die Zahlen aber deutlich positiver ausfallen. Allein aus der Einbringung der Beteiligung Decimo in die börsennotierte Gesellschaft aifinyo werde voraussichtlich ein Ergebnisbeitrag von 3,1 Mio. Euro resultieren. Damit habe DEWB im neuen Schwerpunkt Digital Finance einen weiteren Erfolg vorzuweisen.Damit wäre der Umbau von DEWB abgeschlossen. Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, hat nach den Fortschritten von Lloyd Fonds insbesondere diese Portfolioposition neu bewertet und sieht auf dieser Basis den Potenzialwert der Beteiligungsgesellschaft nun bei rund 1,85 Euro je Aktie (zuvor 1,60 Euro). Damit sehe der Analyst ein Kurspotenzial von fast 70 Prozent, was das unveränderte Urteil "speculative buy" rechtfertige. (Analyse vom 20.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link