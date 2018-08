Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (02.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Plötzliche Zuversicht! AktienanalyseDer Motorenhersteller DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) wird optimistischer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern wolle 2018 nun eine operative Rendite vor Sondereinflüssen von mindestens 4,5 Prozent erreichen, nach 2,9 Prozent im Vorjahr. Bisher sei lediglich eine moderate Verbesserung in Aussicht gestellt worden. Zudem habe DEUTZ seine Umsatzprognose konkretisiert. Demnach sollten die Erlöse auf mehr als 1,6 Mrd. Euro steigen. Zuvor habe man nur von einem "deutlichen Umsatzanstieg" gesprochen. Grund für die plötzliche Zuversicht sei der ausgesetzte Streik bei Neue Halberg-Guss - einem wichtigen Zulieferer. Allerdings stehe die Prognose unter dem Vorbehalt, dass die nun eingeleitete Schlichtung tatsächlich zu einer endgültigen Beendigung des Streiks führen werde. Daher: lieber vorsichtig bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:7,4115 EUR -3,18% (02.08.2018, 11:59)