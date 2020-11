Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

4,768 EUR -0,87% (26.11.2020, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

4,784 EUR -1,73% (26.11.2020, 11:30)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (26.11.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Börse blickt nach vorne - AktienanalyseDie Corona-Krise sowie hohe Kosten für ein laufendes Spar- und Umbauprogramm haben dem Motorenhersteller DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) ein weiteres Quartal mit roten Zahlen eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzrückgang um rund ein Drittel auf 308,2 Mio. Euro habe in den drei Monaten bis Ende September unter dem Strich ein Verlust von 52,2 Mio. Euro gestanden, wie der Konzern mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe DEUTZ noch einen Gewinn von 9,4 Mio. Euro erzielt. Auch operativ habe es ein Minus von 15,7 Mio. Euro gegeben, nach plus 22 Mio. ein Jahr zuvor - nicht gerade berauschende Nachrichten.Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Zum einen sei es im Tagesgeschäft wieder deutlich besser als im zweiten Quartal gelaufen. Damals habe das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern noch bei minus 38,1 Mio. Euro und der Umsatzrückgang bei 41 Prozent gelegen. Zudem sei der Auftragseingang im jüngsten Berichtszeitraum nur noch um rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im vorherigen Krisenquartal habe der Rückgang rund 39 Prozent betragen.Viele Analysten hätten sich daher angetan gezeigt. Zudem gehe DEUTZ davon aus, dass die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal in einem vergleichsweise geringeren Maß von den negativen Folgen der Pandemie beeinträchtigt sein dürfte als im dritten Quartal und rechne daher mit einer weiteren Verbesserung sowohl der Vertriebszahlen als auch des operativen Ergebnisses. (Ausgabe 47/2020)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: