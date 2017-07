Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (08.07.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Reigber von der DZ BANK:Thorsten Reigber, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF), senkt aber den fairen Wert von 8,80 auf 8 Euro.Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach dem Ausstieg des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers Volvo gesenkt. Analyst Thorsten Reigber sieht nach dem Kursrutsch aber eine gute Gelegenheit und bestätigte die Einstufung "Kaufen". Bei unveränderten Schätzungen für den Motorenbauer begründete er den niedrigeren fairen Wert in seiner Studie vom Freitag mit einem Risikoabschlag im Bewertungsmodell. Dieser spiegele die veränderte Aktionärsstruktur und den Kundenmix wider.Thorsten Reigber, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die DEUTZ-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 8,80 auf 8 Euro reduziert. (Analyse vom 07.07.2017)Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:6,435 EUR -12,95% (07.07.2017, 17:35)