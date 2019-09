Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.



Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. (25.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF).Das Unternehmen habe heute bekannt gegeben, dass es beabsichtige, eine mit einem Rating versehene, unbesicherte und festverzinsliche Benchmark-Unternehmensanleihe zu begeben. Hierfür habe das Unternehmen ein Bankenkonsortium beauftragt, in den nächsten Tagen eine Roadshow zu arrangieren. Bisher seien keine weiteren Details zum Ausgabevolumen oder den Konditionen genannt worden, die Analysten würden jedoch ein Volumen von rund 500 Mio. Euro und einen Kupon zwischen 2,0% und 2,3% für ein realistisches Szenario halten. Die Erlöse sollten anschließend für die vorzeitige Rückzahlung der 2017/2022 Anleihe verwendet werden, welche einen ausstehenden Nennbetrag von rund 361 Mio. Euro und einen Kupon von 2,875% habe.Die Analysten könnten sich darüber hinaus auch noch eine vorzeitige Rückzahlung des bis 2022 laufenden Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 135 Mio. Euro und einem vergleichbar hohen Kupon von 4,0% vorstellen. Dies würde auch ihrer Annahme eines 500 Mio. Euro Volumens entsprechen.Mit den angekündigten Maßnahmen schreite die Gesellschaft bei einem der gesetzten Ziele, der Realisierung von Optimierungspotenzialen in der Finanzierungsstruktur, weiter voran. Mit der Platzierung des von den Analysten geschätzten Volumens von 500 Mio. Euro zu den erwarteten Konditionen würde das Unternehmen seinen Zinsaufwand um mindestens 3,5 Mio. Euro jährlich reduzieren können, was sich positiv auf künftige Ergebnisse und den künftigen FFO auswirke.Neben den wahrscheinlichen Fortschritten auf der Finanzierungsseite sähen die Analysten das Unternehmen auch bei den weiteren Zielen auf Kurs, nämlich hinsichtlich des Ankaufs und des Managements von Immobilien und der Realisierung von betrieblichen Optimierungspotenzialen. Sie würden ihr Kursziel von 5,90 Euro für die DEMIRE-Aktie bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEMIRE-Aktie: